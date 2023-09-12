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Amanda Holden Deri Mini Elbisesiyle Büyüledi

ByVicky Stavropoulou

Eylül 12, 2023
Amanda Holden Deri Mini Elbisesiyle Büyüledi

52 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı Amanda Holden, geçtiğimiz günlerde siyah deri mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti ve moda söz konusu olduğunda yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu kanıtladı. Çarpıcı görünümüne rağmen, detoks yapmaya çalışırken bile günde bir Aperol Spritz içmeye devam ettiğini açıkladı.

Holden'ın kıyafet seçimi onun kendine olan güvenini ve modaya uygun tarzını sergiledi. Siyah deri mini elbise, hem zarafeti hem de keskinliği aynı anda yansıtmasına olanak tanıyarak figürünü vurguladı. Kıyafet seçimi sıcaklıkların yükselmesine neden oldu ve hem hayranlardan hem de moda eleştirmenlerinden övgü topladı.

Holden, kusursuz moda anlayışının yanı sıra içki içme alışkanlıklarından da bahsetti. Sağlığının bilincinde olmasına ve dengeli bir yaşam tarzı sürdürmesine rağmen, günde bir Aperol Spritz'in tadını çıkardığını itiraf etti. Bu açıklama birçok kişi için sürpriz oldu çünkü onun detoks yapma girişimiyle çelişiyordu.

Her gün alkollü bir içecek tüketmek detoks için zararlı gibi görünse de, ölçülü olmanın anahtar olduğunu unutmamak önemlidir. Aperol, Prosecco ve sodayla hazırlanan popüler bir kokteyl olan Aperol Spritz'in, kişinin sağlık hedeflerini bozmadan, ölçülü olarak tadını çıkarabilirsiniz.

Holden'ın özgüveni, kişisel tarzı ve yaşam tarzı seçimlerindeki dürüstlüğü birçok kişiye ilham kaynağı oluyor. Hoşgörü ve ölçülülük arasındaki dengeyi koruyarak, başkalarını sevdikleri şeylerden keyif alırken kendi sağlıklarına öncelik vermeye teşvik ediyor.

kaynaklar:
– Mailonline için Sarah Packer ve Geraint Llewellyn tarafından yazılan kaynak makale (URL yok)

By Vicky Stavropoulou

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