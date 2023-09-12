Picross e Oyunları Nintendo Switch'te Yeni Hayat Buldu

Orijinal olarak 3DS'de yayınlanan Picross e serisindeki dokuz oyunun tamamı nihayet Nintendo Switch'e geliyor. Oyunlar, 3DS eShop'un kapandığı Mart ayından bu yana satın alınamıyordu. Ancak geliştirici Jupiter şimdi serinin ilk oyunu olan Picross S+'ın önümüzdeki yıl Switch'te yayınlanacağını duyurdu.

Picross S+ 3.99 £ (veya diğer bölgelerdeki okuyucular için 5 €/5 $) fiyatla satışa sunulacak, geri kalan Picross e oyunları ise aynı fiyata ek içerik paketleri olarak sunulacak.

Picross e serisi ilk olarak 2011 ile 2018 yılları arasında piyasaya sürüldü. Ancak serinin son oyunu Picross e9 yalnızca Japonya'da piyasaya sürüldü ve Japonya dışındaki hayranlar nihayet oyuna erişme konusunda istekli kaldı.

Picross e oyunlarını Nintendo Switch'e getirme hamlesi biraz karmaşık görünebilir ancak bu sevilen oyunların belirsizliğe gömülmemesini sağlıyor. Video Oyunu Tarihi Vakfı, 87'dan önce piyasaya sürülen oyunların yüzde 2010'sinin şaşırtıcı bir şekilde artık mevcut olmadığını tahmin ediyor. Bunu akılda tutarak, bu oyunları korumanın ve yeni bir kitleye ulaştırmanın oyun tarihinde uzun ömürlü olmaları açısından çok önemli olduğu açıktır.

Picross S+, Picross e serisi için heyecan verici bir canlanmayı işaret ediyor ve hayranlara bu bulmaca dolu maceraların tadını bir kez daha çıkarma fırsatı sunuyor. Ek içerik paketlerinin geleceği vaadiyle, bu popüler serinin hayranları için gelecek parlak görünüyor.

kaynaklar:

– Nintendo Yaşamı