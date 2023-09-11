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Sonatrach Rüşvetle Mücadele için Dijital Yolsuzlukla Mücadele Platformunu Başlattı

ByVicky Stavropoulou

Eylül 11, 2023
Sonatrach Rüşvetle Mücadele için Dijital Yolsuzlukla Mücadele Platformunu Başlattı

Cezayir devlet enerji şirketi Sonatrach, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele amacıyla dijital raporlama platformu Sonatrach Yolsuzlukla Mücadele Uyumluluğu: SPEAKUP'ı başlattığını duyurdu. Platform, yasa dışı faaliyetleri bildiren kişilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için güvenli standartlar ve araçlarla geliştirilmiştir.

Sonatrach, bu platform aracılığıyla çalışanları, ortakları, müşterileri ve diğer paydaşları, şirketin yolsuzlukla mücadele politikasını ve davranış kurallarını ihlal eden ciddi yasa dışı veya yasa dışı eylemleri bildirmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Sonatrach, dürüst raporlamayı kolaylaştırarak yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirmeyi ve şirket içinde şeffaflık ve dürüstlük kültürü oluşturmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Sonatrach, son yirmi yılda şirket yetkilileri ve yabancı kuruluşların dahil olduğu çok sayıda yolsuzluk skandalıyla karşı karşıya kaldı. Şirketin, enerji ve mühendislik projeleriyle ilgili olarak iki İtalyan şirketi Eni ve Saipem ile bir yolsuzluk davasına karıştığı dikkat çekiyor.

Cezayir yargısı şu anda Sonatrach'ın 2018 yılında Sicilya'daki Augusta petrol rafinerisini satın almasını araştırıyor. Bu soruşturma, şirketin eski CEO'su Abdelmoumen Ould Kaddour'un 2021 yılında BAE'den sınır dışı edilmesine yol açtı.

Sonatrach'ın dijital bir yolsuzlukla mücadele platformu başlatma girişimi, şirket içindeki yolsuzluk ve rüşvetle mücadelede ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Sonatrach, raporlama için güvenli bir platform sağlayarak daha hesap verebilir ve etik bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlamaktadır.

Bu hamle, dünya çapında pek çok şirketin yolsuzlukla mücadele tedbirlerinin önemini anladığı ve sağlam uyumluluk programları uyguladığı bir dönemde gerçekleşti. Çalışanları ve paydaşları yolsuzluğa karşı seslerini yükseltmeye teşvik etmek, yolsuzluk uygulamalarının önlenmesinde ve ele alınmasında etkilidir.

Kaynak: Belirli bir kaynak kullanılmamıştır.

By Vicky Stavropoulou

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