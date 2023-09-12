Adobe, Acrobat ve Reader'daki Sıfır Gün Güvenlik Açıklarını Düzeltmek İçin Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı

Adobe yakın zamanda Acrobat ve Reader uygulamalarındaki sıfır gün güvenlik açığını gidermek için güvenlik güncellemeleri yayınladı. CVE-2023-26369 olarak bilinen güvenlik açığı sınırlı sayıda saldırıda kullanıldı ve hem Windows hem de macOS sistemlerini etkileyebiliyor.

Kritik güvenlik açığı, saldırganların sınır dışı yazma zayıflığından yararlanarak kod yürütme olanağı sağlıyor. Düşük karmaşıklıktaki saldırılar ayrıcalık gerektirmeden yürütülebilirken, güvenlik açığından yalnızca yerel saldırganlar tarafından yararlanılabileceğini ve kullanıcı etkileşimi gerektirdiğini unutmamak önemlidir.

Adobe, sorunun ciddiyetine yanıt olarak CVE-2023-26369'u maksimum öncelik derecesiyle sınıflandırmıştır. Şirket, yöneticilere güvenlik güncellemesini mümkün olan en kısa sürede, ideal olarak 72 saatlik bir süre içinde yüklemelerini şiddetle tavsiye ediyor.

Etkilenen ürünler arasında Acrobat DC, Acrobat Reader DC, Acrobat 2020 ve Acrobat Reader 2020 bulunmaktadır. Etkilenen sürümlerin tam listesi için lütfen orijinal makalede sağlanan tabloya bakın.

Ayrıca Adobe bugün diğer bazı güvenlik kusurlarını da ele aldı. Bu kusurlar Adobe Connect ve Adobe Experience Manager yazılımını etkiler ve potansiyel olarak saldırganların rastgele kod yürütmesine olanak tanıyabilir. CVE-2023-29305, CVE-2023-29306, CVE-2023-38214 ve CVE-2023-38215 olarak bilinen güvenlik açıklarından, yansıtılmış siteler arası komut dosyası çalıştırma (XSS) saldırıları başlatmak için yararlanılabilir. Bu tür saldırılar, hedeflenen web tarayıcıları tarafından saklanan çerezler ve oturum belirteçleri gibi hassas bilgilere erişmek için kullanılabilir.

Adobe yazılımı kullanıcılarının dikkatli olmaları ve sistemlerini potansiyel tehditlerden korumak için gerekli güvenlik güncellemelerini derhal yüklemeleri çok önemlidir.

Tanımlar:

– Sıfır gün güvenlik açığı: Yazılım satıcısı tarafından bilinmeyen ve bir yama veya düzeltme mevcut olmadan saldırganlar tarafından istismar edilebilecek bir güvenlik açığıdır.

– Kod yürütme: Hedeflenen bir sistemde rastgele kod çalıştırma yeteneği, potansiyel olarak bir saldırganın sistemin kontrolünü ele geçirmesine olanak tanır.

– Sınır dışı yazma zayıflığı: Bir saldırganın belirli bir bellek konumunun sınırları dışına veri yazmasına olanak tanıyan ve potansiyel olarak kötü amaçlı kod yürütülmesine yol açan bir programlama hatası.

– Siteler arası komut dosyası çalıştırma (XSS): Saldırganların, kullanıcılar tarafından görüntülenen web sayfalarına kötü amaçlı komut dosyaları eklemesine olanak tanıyan ve potansiyel olarak hassas bilgilerin çalınmasına yol açan bir tür güvenlik açığı.

kaynaklar:

– Adobe Güvenlik Tavsiyesi:

– Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi v3.1 (CVSS v3.1):