– Accenture, Sağlık Hizmetlerinde Dijital Çözümleri Geliştirmek İçin Nautilus Consulting'i Satın Aldı

Küresel bir profesyonel hizmet şirketi olan Accenture, Birleşik Krallık merkezli lider bir dijital sağlık danışmanlığı olan Nautilus Consulting'i satın aldığını duyurdu. Nautilus Consulting, Elektronik Hasta Kaydı (EPR) çözümlerindeki uzmanlığıyla tanınmaktadır. Anlaşmanın mali ayrıntıları açıklanmadı. Bu satın alma, Accenture'ın sağlık sektöründeki yeteneklerini genişletme konusunda önemli bir adıma işaret ediyor.

Merkezi Londra'da bulunan Nautilus Consulting, dijital sağlık sektörüne özel olarak uyarlanmış stratejik ve operasyonel danışmanlık hizmetlerinde uzmanlaşmıştır. Şirketin hem Ulusal Sağlık Hizmeti'nden (NHS) hem de özel sektörden uzmanlardan oluşan ekibi, hasta deneyimini iyileştirmeye ve sağlık sonuçlarını iyileştirmeye kendini adamıştır. Accenture, Nautilus Consulting'i Sağlık Stratejisi ve Danışmanlık ekibine entegre ederek, Birleşik Krallık'ta ve küresel olarak dijital dönüşüm, uygulama ve optimizasyon yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu satın almanın en önemli faydalarından biri Accenture'a Oracle Health ile olan ilişkisinde sağladığı stratejik avantajdır. Nautilus Consulting'in Oracle Health'in Millennium platformunun tedariki ve uygulanmasındaki kapsamlı deneyimi, Accenture'ın büyük ölçekte kapsamlı dijital dönüşüm çözümleri sunma becerisini artıracak. Bu entegrasyon, klinik kullanıcılar ile BT çözümü sağlayıcıları arasındaki boşluğu dolduracak ve hasta deneyiminin, sağlık sonuçlarının ve operasyonel verimliliğin artmasını sağlayacak.

Accenture'ın EMEA'daki Sağlık sektörü uygulamalarının Kıdemli Genel Müdürü Ashish Goel, satın alma konusundaki heyecanını dile getirerek, Nautilus'un sağlık hizmetlerinde olumlu değişimi teşvik edecek doğru yeteneğe, dijital yeteneklere ve stratejik içgörülere sahip olduğunu belirtti. Goel, her iki şirketin uzmanlığını birleştirmenin dijital dönüşümü hızlandıracağına ve sonuçta Accenture'ı sağlık hizmetleri dönüşümünde lider bir ortak haline getireceğine inanıyor.

Nautilus Consulting Genel Müdürü Simon Evans, Goel'in düşüncelerini yineleyerek Nautilus'un sağlık hizmetlerinde dijital yatırımların değerini en üst düzeye çıkarma konusundaki kararlılığını vurguladı. Evans, Accenture ile güçlerini birleştirmenin, özellikle maliyetlerin ve kaynak zorluklarının arttığı bir dönemde, sağlık ekosistemi üzerinde daha da büyük bir etki yaratmalarını sağlayacağına inanıyor.

Bu satın alma, Accenture'ın sağlık hizmetlerine yönelik dijital çözümlerini geliştirmeye olan bağlılığını ve sağlık hizmetlerine erişimi, deneyimi ve sonuçları iyileştirme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Accenture, Nautilus Consulting'in uzmanlığından yararlanarak sağlık hizmetleri dönüşümünde güvenilir bir ortak ve lider olmayı hedefliyor.

kaynaklar:

– Accenture, Sağlık Hizmetlerinde Dijital Çözümleri Geliştirmek İçin Nautilus Consulting'i Satın Aldı

– KanalE2E