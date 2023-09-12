Nijerya Bureaux De Change Operatörleri Derneği, Dijital Özerklik Çağrısında Bulundu

Nijerya Bureaux De Change Operatörleri Birliği (ABCON), Nijerya Merkez Bankası'na (CBN), döviz kuru yakınsamasını sağlamak için Bureaux De Change'e (BDC'ler) dijital özerklik verme çağrısında bulundu. ABCON Başkanı Dr. Aminu Gwadabe, apex bankasını BDC'lerin dijital operasyonlara tamamen geçişine yönelik itirazsız onay vermeye çağıran bir rapor yayınladı.

BDC'lere dijital özerklik verilmesinin döviz kuru yakınsamasına yol açması, piyasa oynaklığını en aza indirmesi ve ekonomik büyümeyi teşvik etmesi bekleniyor. ABCON'un, Kovid-2006 salgınının patlak vermesinden önceki 2009, 2018 ve 2020'den 19'ye kadar olan yıllar da dahil olmak üzere geçmişte oran yakınlaşması sağlama konusunda bir geçmişi var.

Dr. Gwadabe'ye göre, operatörlere dijital özerklik tanınması, gerçek piyasa oranlarının keşfedilmesini kolaylaştıracak, Federal Hükümet'in uyumlu döviz kuru politikalarının uygulanmasını mümkün kılacak ve yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum açısından BDC işlemlerinin etkili bir şekilde izlenmesini destekleyecektir.

ABCON, teknolojiyi benimseme konusunda proaktif davranmış ve 2016'dan bu yana BT araştırma, geliştirme ve çeşitli dijital çözümlerin uygulanmasına önemli yatırımlar yapmıştır. BDC operatörleri artık BT ofis tesisleri ve internet bağlantılarıyla donatılmış işlem izleme sistemlerine sahiptir. İşlemlerini çevrimiçi olarak Amazon Web Service (AWS) üzerinde gerçek zamanlı olarak kaydediyorlar ve iade gönderimi için günlük raporlar çıkarıyorlar. Ek olarak, operatörler Nijerya Bankalararası Mutabakat Sistemi (NIBSS) ve Banka Doğrulama Numarası (BVN) doğrulama platformlarıyla entegre olmuştur.

Bu dijital reformlar yalnızca operasyonel verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda BDC sektörünün genel gelişimine ve modernizasyonuna da katkıda bulunuyor. ABCON'un dijital özerklik talebi, CBN'nin BDC'ler için planladığı reformlarla uyumlu olup, teknolojik gelişmelere uyum ihtiyacını vurgulamaktadır.

kaynaklar:

– ABCON Raporu

– Nijerya Bureaux De Change Operatörleri Birliği