Vintage Paskalya Yumurtası Kupaları ile Nostaljiyi Yaşayın

İrlanda'da büyüdüyseniz ve Paskalya'yı kutladıysanız, muhtemelen çikolatalı yumurtalarınızla birlikte gelen kupalara aşinasınızdır. Genellikle Nestlé veya Cadbury yumurtalarının eşlik ettiği bu kupalar, kolaylık sağlamak için artık dolaplarımızı dolduran basit beyaz fincanlardan çok daha üstündü. Birçoğumuz bu nostaljik kupaları yıllardır elimizde tutuyoruz.

90'ların yenilikçi Paskalya yumurtası kupaları koleksiyoncusu Mick de bu düşünceyi paylaşıyor. Yıllar boyunca Smarties, Jaffa Cakes ve Mars barlarının yer aldığı kupalar da dahil olmak üzere büyük bir koleksiyon biriktirdi. Artık Mick nihayet koleksiyonundan ayrılmaya ve bunları 23 Eylül'de Ranelagh'daki Nick's Coffee'de bulunan Pop Cup Shop'ta satmaya hazır.

Mick ve ortağı Betzy deneyimli vintage satıcılar ve genellikle Liberties'teki aylık bit pazarlarında bulunuyorlar. Bu kez koleksiyonlarından özenle seçilmiş giyim parçalarıyla birlikte 50'ye yakın kupayı satışa sunacaklar. Kupalar kullanılmamış ve tertemiz durumda olup, adet başına fiyatı 15 € ile 30 € arasında değişmektedir. İster bir koleksiyoncu olun, ister dolaplarınızda nostaljik bir dokunuşun özlemini çekiyor olun, bu kupalar ideal bir buluştur.

Koleksiyonu satma konusundaki hisleri sorulduğunda Mick, heyecanını ve sevgili kupaları için yeni evler bulma arzusunu dile getirdi. Herkesin favori bir çikolata barı olduğuna inanıyor, öyleyse neden ona uygun bir kupa olmasın? Ayrıca Mick, son yıllarda Paskalya yumurtası kupalarının kalitesindeki düşüş hakkında yorum yapmaktan kendini alamadı. 90'lı yıllardan ve 2000'li yılların başlarındaki kupaların boyutunu ve şeklini anımsatarak mevcut tekliflerin ortalamanın altında olduğunu belirtti.

Aslında 2010'ların kupaları özellikle hayal kırıklığı yaratıyor. Genellikle bir fincan çay için yeterli alana sahip değildirler ve ters çevrilmiş dudak gibi tasarım kusurları yalnızca estetiklerini bozmakla kalmaz, aynı zamanda sıcak içecekleri tutarken potansiyel bir sağlık tehlikesi de oluştururlar. Karşılaştırıldığında, Mick'in koleksiyonu geçmişin üstün işçiliğinin bir kanıtıdır.

Bu vintage Paskalya yumurtası kupalarından birini satın almak istiyorsanız, uzun ömürlü olmaları için bunların elde yıkanması gerektiğini unutmayın. Koleksiyonunuza nostaljik bir dokunuş katmak istiyorsanız 23 Eylül'deki Pop Cup Shop doğru adres. Paskalya yumurtası kupa tarihinin bir parçasına sahip olma fırsatını kaçırmayın.

kaynaklar:

- Yok