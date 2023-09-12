iPhone 15 partisi çok yakında ve hepiniz davetlisiniz! Yine Apple'ın en yeni iPhone serisini duyurduğu yılın o zamanı geldi ve bu yıl da iPhone 15. "Wonderlust" adlı etkinliğin 12 Eylül 2023 Salı günü saat 10:00'da (PST) yapılması planlanıyor. Ön sipariş tarihi 15 Eylül 2023 Cuma 05:00 (PDT) olarak belirlendi ve resmi lansman tarihi 22 Eylül 2023 Cuma olarak belirlendi.

Birçok kaynağa göre iPhone 15 üretiminin Çin'den Hindistan'a kayabileceğine dair söylentiler var. Bu henüz doğrulanmasa da pek çok kişi lansman için seyahat destinasyonunun değiştirilme olasılığından heyecan duyuyor. İster Çin'den ister Hindistan'dan geliyor olalım, pasaportlarımızın hazır olması ve tüm seyahat belgelerimizin ve seyahat programlarımızın düzenli olduğundan emin olmamız önemlidir.

iPhone 14 ABD Ön Sipariş Konusunun 25,000'den fazla gönderi, 1 milyon görüntüleme ve toplam 1,500 oy ile elde ettiği başarıya bakıldığında, yeni iPhone'lara yönelik heyecanın eşsiz olduğu açıkça görülüyor. Bu yıl bir rekor daha kırabilecek miyiz? Sadece zaman gösterecek.

Lansman yaklaştıkça siparişlerimizi takip etmek önemli hale geliyor. Siparişler "Sevkiyata Hazırlanıyor" aşamasına geçmeye başladığında hafta sonu hareket görmeyi bekleyebiliriz. Bu, verilen takip numarasını kullanarak paketlerimizi takip etmeye başlayabileceğimiz zamandır. UPS, Apple'ın nakliye şirketlerinden biridir ve web siteleri iPhone gönderilerimizi takip etmemize olanak sağlar. Faturamızın Apple web sitesinde bulunabilecek seri numarasına sahip olması önemlidir.

Gönderim süreci sırasında en çok beklenen taramalardan biri Louisville, Kentucky'deki "İthalat Taraması"dır. Bu tarama, gönderinin alıcı ülkedeki ithalat prosedürlerini tamamladığını gösterir ve iPhone'un ertesi gün ulaşmasını garanti eder. Nihayet yeni iPhone'ları elimize almadan önceki son kilometre taşı bu.

O halde iPhone 15 lansmanına hazır olun! Pasaportunuzun güncel olduğundan emin olun, siparişinizi takip edin ve Apple ailesinin en yeni üyesini karşılamaya hazırlanın.

kaynaklar:

– [Apple](www.apple.com)

– [UPS Takibi](www.ups.com)

– [MacRumors](www.macrumors.com)