Parker Güneş Sondası Güneş'in Gizemini Çözmeye Devam Ediyor

Parker Güneş Sondası kısa süre önce Güneş'e 17. yakın yaklaşımını tamamladı ve güneşin ışık küresine 7.26 milyon kilometre yaklaştı. 13. yaklaşımı sırasında, uzaya devasa miktarda plazma fırlatan güçlü bir olay olan koronal kütle atılımını (CME) geçen ilk uzay aracı oldu. Sondanın 2025 yılına kadar devam etmesi planlanan misyonu, Güneş'in gizemlerini çözmeyi ve güneş olaylarına dair önemli bilgiler sağlamayı amaçlıyor.

Genellikle "devam edip giden küçük motor" olarak anılan Parker Güneş Sondası, 27 Eylül'de güneşin fotosfer olarak bilinen yüzey katmanının yalnızca 7.26 milyon kilometre üzerinde süzülerek yakın yaklaşımını gerçekleştirdi. Bu etkileyici başarı, 13 Eylül 5'deki 2022. yaklaşımı sırasında koronal kitlesel fırlatma yoluyla uçma şeklindeki önceki kilometre taşını takip ediyor.

Görevin başarısı, uzay aracının dayanıklılığına ve aşırı koşullara dayanma yeteneğine bağlanıyor. 1400 santigrat dereceye varan sıcaklıklara rağmen, probun ana cihazları ekranlamayla korunuyor ve bu onların normale yakın oda sıcaklığındaki bir ortamda çalışmasına olanak tanıyor.

Parker Solar Probe'un temel amacı, güneş atmosferinin en üst kısmı olan güneş koronasını incelemektir. Bilim insanları koronayı neyin ısıttığını anlamayı ve içindeki enerji akışını takip etmeyi amaçlıyor. Ek olarak, güneş rüzgarının Güneş'ten ayrılırken ivmesinin yanı sıra Güneş'in yapısı ve manyetik alanlarını da araştırmayı amaçlıyorlar.

Koronal kütle püskürmeleri güneş fizikçilerinin özellikle ilgisini çekmektedir. Bu güçlü olayların, iletişim sistemlerini kesintiye uğratmaktan elektrik kesintilerine neden olmaya kadar Dünya üzerinde önemli etkileri olabilir. Bilim insanları, bu güneş fırtınalarını inceleyerek onları yönlendiren güçleri daha iyi anlamayı ve tahmin yeteneklerini geliştirmeyi umuyorlar.

Parker Solar Probe'un Güneş'e en yakın noktasındaki bir CME'den geçerek ulaştığı son kilometre taşı, şok dalgasının hızı ve yoğunluğu hakkında değerli veriler sağladı. Her ne kadar bu özel CME Dünya için bir tehdit oluşturmasa da, bu olayları ve bunların potansiyel sonuçlarını incelemenin önemini vurguluyor.

Parker Solar Probe projesi, Laurel, Maryland'deki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı tarafından yönetiliyor ve işletiliyor. NASA'nın zaman çizelgesi ve bütçesi dahilinde inşa edilen uzay aracı, en yakın yıldızımız Güneş hakkında yeni keşiflerin önünü açmaya devam ediyor.

kaynaklar:

– NASA'nın Parker Güneş Probu projesi: Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı

– NASA – Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi