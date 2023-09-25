Colorado'da Yaklaşan Güneş Tutulması: Bilmeniz Gereken Her Şey

Yaklaşan güneş tutulması tarihi yaklaşırken Herrera's dahil otellerin rezervasyonlarında artış yaşanıyor. 14 Ekim'de gerçekleşecek bu gösteri, 2017'deki tam tutulmadan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nden görülebilecek ilk tutulma olacak. Halka şeklindeki yolun Cumartesi sabahı saat 10:30 civarında bölgeyi geçerek büyük ve istekli seyirci kalabalığını çekmesi bekleniyor.

Peki halkalı güneş tutulması tam olarak nedir? Ay'ın Dünya'ya en uzak noktasındayken Dünya ile Güneş'in arasına girmesiyle meydana gelir. Amerika Birleşik Devletleri bu olaya en son 2012 yılında tanık olmuştu. Uzaklığı nedeniyle Ay, Güneş'ten daha küçük, karanlık bir disk gibi görünüyor ve gökyüzünde yaklaşık 4 dakika süren büyüleyici bir "ateş çemberi" etkisi yaratıyor. .

Cortez, Dolores ve Dove Creek de dahil olmak üzere Durango'nun güneybatısındaki topluluklar halkalılığı tüm görkemiyle deneyimleme ayrıcalığına sahip olacak. Bu konumlar, Ay'ın güneşin tam merkezinde göründüğü bir manzaraya sahip olacak.

Deneyimi geliştirmek için Mesa Verde Milli Parkı da dahil olmak üzere bölgede çeşitli izleme etkinlikleri düzenleniyor. Ulusal Park Servisi (NPS) ve NASA, ziyaretçilere eğitim seminerleri ve belirlenmiş park alanları sağlamak için işbirliği yapıyor. Park, Chapin Mesa Müzesi, Far View Otoparkı ve Morefield Kamp Alanı Amfitiyatrosu'nda izleme etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Kamp alanları mevcuttur, ancak biletlerin tükenmesi muhtemel olduğundan rezervasyon yaptırmanız tavsiye edilir. Bu göksel olayın güvenli bir şekilde izlenmesini sağlamak amacıyla, stoklar bitene kadar ziyaretçilere tutulma gözlükleri verilecek.

Özellikle Colorado, Arizona, New Mexico ve Utah sınırlarının buluştuğu Dört Köşe Anıtı, tutulma günü sabah 8'den akşam 1'e kadar kapalı kalacak. Bu kapatma, siteyi yöneten Navajo Ulusunun kutsal inançlarını onurlandırmak için alınan saygılı bir önlemdir. Navajo halkı tutulmaları kutsal bir olay olarak görüyor ve bu tür olaylar sırasında çalışmaktan veya evlerinden çıkmaktan kaçınıyor.

Colorado'nun diğer bölgelerindekiler, tam tutulmayı deneyimlemeseler de 14 Ekim sabahı kısmi tutulmaya tanık olabilirler.

Bu yılki tutulmayı kaçırırsanız endişelenmeyin. Colorado'daki bir sonraki tam güneş tutulması 2048'de gerçekleşecek. Ancak tam tutulmaya daha erken tanık olmak istiyorsanız 8 Nisan 2024'teki tam güneş tutulmasını görmek için doğuya gidebilirsiniz. Bu tutulma Meksika, Teksas ve çeşitli bölgelerden geçecek. Austin, Dallas ve Indianapolis dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusundaki şehirler.

O halde takvimlerinizi işaretleyin ve Colorado'daki güneş tutulmasının hayranlık uyandıran güzelliğine tanık olmaya hazırlanın. Güvenli görüntüleme sağlamak için eclipse gözlüklerinizi getirmeyi unutmayın ve bu nadir etkinliğin büyük kalabalıklar çekmesi beklendiğinden olası trafiğe hazırlıklı olun.

kaynaklar:

– Herrera'nın Oteli: [kaynak]

– NASA: [kaynak]

– Mesa Verde Milli Parkı: [kaynak]