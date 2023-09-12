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Domatesin Evrimini Keşfetmek: Yabaniden Harikaya

ByRobert Andrew

Eylül 12, 2023
Domatesin Evrimini Keşfetmek: Yabaniden Harikaya

Massachusetts Amherst Üniversitesi'ndeki biyologlar, domateslerin evrimsel tarihi üzerine araştırmalar yürüttüler ve domateslerin farklı özelliklerinin gelişmesine yol açan özellik dizilerini ortaya çıkardılar. Plants, People, Planet ve The American Journal of Botany dergilerinde yayınlanan bulgular, meyvelerin vahşi doğada nasıl evrimleştiğine ışık tutuyor ve gelecekteki mahsul iyileştirme çabalarına yardımcı olabilecek bilgiler sunuyor.

Çalışma, Güney Amerika'nın batı kıyılarında bulunan çeşitli yabani türler olan modern domateslerin akrabalarına odaklandı. Bu yabani türler, bugün aşina olduğumuz domateslerden oldukça farklıdır. Küçüktürler, olgunlaştıklarında yeşildirler ve birçoğunun hoş olmayan tadı ve kokusu vardır.

Bu yabani domateslerin keyifle tükettiğimiz lezzetli ve görsel olarak çekici meyvelere dönüşümünü anlamak için araştırmacılar, meyvelerde bir arada ortaya çıkan bir dizi özellik olan evrimsel sendromlar üzerinde çalıştı. Önceki araştırmacılar, bu sendromlara dair kanıt toplamak amacıyla yabani domates türlerinin tamamını bir arada yetiştirmemişlerdi.

Ekip, 13 yabani domates türünden ve her türün birden fazla çeşidinden tohum topladı. Bu bitkileri yetiştirdiler ve meyvelerini renk, şekil, şeker ve asit içeriği gibi özellikler ve DNA analizi açısından incelediler. Domatesin aromasından sorumlu olan uçucu organik bileşikler de ölçülüp sınıflandırıldı.

Sonuçlar koku, lezzet ve renk gibi özelliklerin sendromik olduğunu ve domatesin dış görünümü ile tadı arasında bir uyum olduğunu ortaya çıkardı. Bu araştırma, yabani domateslerin birbirlerinden ve kültüre alınan çeşitlerden ne kadar farklı olduğuna dair kapsamlı bir anlayış sağlıyor.

Çalışmada aynı zamanda Güney Amerika seyahatleri sırasında yabani domates türlerinden tohum toplayan Charles Rick'in toplama çalışmalarından da yararlanıldı. Araştırmacılar toplanan bu tohumları kendi tohumlarının yanında yetiştirdiler ve çeşitli türlerin özelliklerini karşılaştırdılar.

Bu araştırma yalnızca domateslerin evrimsel tarihine ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda daha besleyici ve çekici meyve çeşitlerinin yetiştirilmesine de katkı sağlıyor. Bilim insanları, domatesin arzu edilen niteliklerine katkıda bulunan özellikleri anlayarak tüketime yönelik geliştirilmiş çeşitler geliştirmeye yönelik çalışabilirler.

By Robert Andrew

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