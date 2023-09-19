Araştırmacılar En Basit Hayvanlardaki Nöronların Potansiyel Planını Keşfediyor

Araştırmacılar, en basit hayvan türlerinden biri olan plakozoanlarda nöron benzeri hücrelerin kanıtlarını ortaya çıkardılar. Placozoanlar yüz milyonlarca yıldır denizlerde varlığını sürdürüyor ve insanlar da dahil olmak üzere daha karmaşık hayvanlarda bulunan sinir sistemlerinin planı olarak hizmet vermiş olmaları mümkün. Bu bulgular Cell dergisinde yayınlandı.

Placozoanlar mikroskop altında amip gibi görünürler ama aslında hayvandırlar. Hayat ağacındaki cnidarians (deniz anemonları ve mercanları içerir) ve bilateriyenler (omurgalılar) ile daha yakından ilişkilidirler. Diğer hayvan soylarının nöronlar tarafından yönetilen sinir sistemleri varken, placozoanların farklı olduğuna ve nöronlara sahip olmadığına inanılıyordu.

Plakozoanlar belirli davranışları düzenlemek için nöronlar yerine peptiderjik hücreleri kullanır. Bu hücreler, daha karmaşık organizmalardaki nöronların işlevine benzer şekilde çevredeki hücreleri aktive eden kısa amino asit zincirleri salgılar. Bu benzerlik, araştırmacıları daha fazla araştırmaya ve bu hücrelerin eski bir hayvan atasının sinir sistemini temsil edebileceğini teorileştirmeye yöneltti.

Araştırma ekibi, plakozoanlarda gen ekspresyonu üzerinde çalıştı ve diğer hayvanlarda nöron oluşumunda önemli olan 14 tipte peptiderjik hücre keşfetti. Bununla birlikte, placozoanlardaki peptiderjik hücrelerin elektriksel aktiviteden ve mesaj alma yeteneğinden yoksun olduğunu buldular; bu da onların gerçek nöronlar olmadığını gösteriyor.

Araştırmacılar, peptiderjik hücreler ile plakozoanlardaki diğer hücreler arasındaki potansiyel etkileşimleri haritalandırarak, karmaşık bir sinyal ağı ve spesifik nöropeptit ve reseptör çiftlerini tanımladılar. Bu, ilk sinir sistemlerinin elektrik sinyallerinden ziyade kimyasal sinyallerle birbirine bağlanan hücre ağları olarak evrimleştiğini öne süren kimyasal beyin hipotezini desteklemektedir.

Peptiderjik hücreleri diğer hayvanlardaki nöronlarla karşılaştıran araştırmacılar, genlerin kullanılma biçiminde büyük benzerlikler keşfetti; bu da, erken sinir sistemlerinin, elektrik sinyalleri gönderen karmaşık hücrelere dönüşmeden önce bir zamanlar plakozoanlarda görülenlere benzer olduğunu gösteriyor.

Placozoanlar insanlara kıyasla basit olsa da karmaşıklıkları beklenenden daha yüksektir. Plakozoanlar ve diğer hayvan soyları üzerinde yapılacak daha fazla araştırma, sinir sistemlerinin evriminin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve beynimizdeki nöronların işlevlerine ışık tutacaktır.

kaynaklar:

– Orijinal makale: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1

– Resim kaynağı: Sebastián R. Najle/Genomik Düzenleme Merkezi