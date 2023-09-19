Lityum İyon Pillere İlişkin İçgörülerin Kilidini Açmak İçin Bilgisayar Görüşünden Yararlanma

Araştırmacılar, şarj edilebilir lityum iyon pillerin nasıl çalıştığına dair daha derin bir anlayış kazanmak için bir tür makine öğrenimi olan bilgisayarlı görmeyi kullandılar. Bilim insanları, pil elektrotlarının X-ışını filmlerini nano ölçekte titizlikle inceleyerek daha önce gizli olan fiziksel ve kimyasal ayrıntıları ortaya çıkardılar. Bu buluş, embriyolardaki hücre bölünmesi gibi karmaşık sistemlerin anlaşılmasında daha geniş uygulamalarla lityum iyon pillerin verimliliğini artırma potansiyeline sahip.

Enerji Bakanlığı'nın SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı, Stanford Üniversitesi, MIT ve Toyota Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, lityum demir fosfat (LFP) parçacıklarına odaklandı. Geliştirilmiş elektrik iletkenliği için ince bir karbon tabakasıyla kaplanmış LFP parçacıkları, genellikle lityum iyon pillerin pozitif elektrotlarında bulunur.

Pillerin iç süreçlerini gözlemlemek için araştırma ekibi, serbest hareket eden lityum iyonları içeren bir elektrolit çözeltisiyle çevrelenmiş iki elektrotlu şeffaf pil hücreleri oluşturdu. Bu kurulum sayesinde, şarj ve deşarj döngüleri sırasında lityum iyonlarının hareketini izleyebildiler. İnterkalasyon olarak bilinen bu işlem, LFP parçacıklarına giren ve çıkan iyonları içerir.

LFP, düşük maliyeti, güvenlik geçmişi ve bol miktarda element kullanılması nedeniyle pil endüstrisinde son derece önemlidir ve bu da onu özellikle elektrikli araç pazarında önemli kılmaktadır.

Araştırmacılar arasındaki işbirliği sekiz yıl önce MIT Profesörü Martin Bazant ve Stanford'dan William Chueh'nin pil parçacıklarını incelemek için matematiksel modelleme ve gelişmiş X-ışını mikroskobu alanındaki uzmanlıklarını birleştirmesiyle başladı. Daha sonra pil testini hızlandırmak ve en uygun şarj yöntemlerini belirlemek için makine öğrenimi araçlarını dahil ettiler. Mevcut çalışma, 2016'daki nano ölçekli X-ışını filmlerini analiz etmek için bilgisayarlı görüşten yararlanarak işi bir adım daha ileri götürüyor. Bu teknik, LFP parçacıkları içindeki lityum ekleme reaksiyonlarının daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına olanak tanıyor.

Araştırmacılar, X-ışını görüntülerini pikselleştirerek parçacığın her noktasındaki lityum iyonlarının konsantrasyonunu yakalayabiliyor. Bu, şarj ve deşarj sırasında lityum iyonlarının parçacıkların içine ve dışına akışını gösteren filmler oluşturmalarına olanak tanır.

X-ışını görüntülerini analiz eden araştırmacılar, malzeme içindeki lityum iyonlarının hareketinin, Bazant tarafından daha önce geliştirilen bilgisayar simülasyonlarıyla yakından uyumlu olduğunu buldu. Pil malzemesinin dengesiz termodinamiklerini ve reaksiyon kinetiğini doğru bir şekilde tanımlayan bir hesaplamalı modeli eğitmek için ölçüm olarak 180,000 piksel kullandılar.

Ek olarak çalışma, parçacığın yüzeyi boyunca lityum iyon emilim hızındaki değişikliklerin karbon kaplamanın kalınlığı ile ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. Bu bulgu, karbon katmanının kalınlığını optimize etmenin, pil tasarımında önemli bir ilerleme olan pil verimliliğini potansiyel olarak artırabileceğini gösteriyor.

Bu çalışmanın sonuçları, lityum demir fosfat elektrotlarının optimizasyonuna ilişkin bilgiler sunmakta ve malzeme ve sistemlerin gizemlerini çözmede makine öğrenimi ve ileri görüntüleme tekniklerinin potansiyelini göstermektedir. Bu buluş, yalnızca pil teknolojisindeki ilerlemelerin önünü açmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer kimyasal ve biyolojik sistemlerdeki örüntü oluşumunu incelemek için de umut vaat ediyor.

Kaynak:

– MİT Haber Bülteni

– Stanford Üniversitesi Haber Bülteni

– Doğa Dergisi