Yeni Çalışma İrlanda'da Arı Poleninde Zararlı Pestisit Buluyor

Trinity College Dublin ve Dublin City Üniversitesi tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırma, pestisitlerin İrlanda'daki çeşitli arı türleri üzerindeki zararlı etkisine ışık tuttu. Araştırmacılar ülkedeki 12 farklı bölgeden gelen mahsul polenlerini incelediler ve kalıntı pestisit düzeylerini analiz ettiler. Ayrıca bu alanlarda bal arılarından ve bombus arılarından da polen topladılar.

Çalışma, bombus arısı poleninin diğer polen türlerine kıyasla en yüksek sayıda bileşik ve pestisit tespitine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle yaban arısı poleninde neonikotinoid böcek öldürücülerin varlığı endişe vericiydi. Neonikotinoidlerin arılara ve diğer hayvanlara zararlı olduğu bilinmektedir.

Daha da rahatsız edici olan ise tespit edilen pestisitlerin çoğunun polenlerin toplandığı alanlara yakın zamanda uygulanmamış olmasıydı. Bu, bu kimyasalların ya çevrede uzun süre kaldığını ya da kalıntıların arıların yiyecek arama alanı içindeki diğer alanlardaki bitkilerden geldiğini gösteriyor.

Çalışmanın ilk yazarı ve Trinity Doğa Bilimleri Okulu'nda doktora adayı olan Elena Zioga, bulgularla ilgili endişelerini dile getirdi. Bu toksik pestisitlerden bazılarının, örneklenen tarlalarda en az üç yıldır kullanılmadığının altını çizdi; bu, kimyasalların tarla kenarlarında varlığını sürdürdüğünü veya arıların, örneklenen alanların ötesinden kirlenmiş polen topladıklarını ima etti.

Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu ise farklı arı türlerinin farklı türdeki pestisitlere maruz kalmasıydı. Bal arısı poleninin çoğunlukla fungisitlerle kirlendiği, yaban arısı poleninin ise öncelikle neonikotinoid böcek öldürücülerle kirlendiği tespit edildi.

Zioga, pestisit maruziyetini değerlendirirken birden fazla arı türünün dikkate alınmasının önemini vurguladı. Pestisit maruziyetini anlamak için bal arılarını tek referans olarak kullanmanın tam bir tablo sağlamadığını belirtti. Hem bal arıları hem de bombus arıları tozlaşma hizmetlerinde ve sağlıklı ekosistemlerin desteklenmesinde önemli roller oynarlar.

Bu çalışma, İrlanda'daki arı polenindeki zararlı pestisitlerin endişe verici varlığına ışık tutuyor. Bu pestisit kalıntılarının arı popülasyonları ve daha geniş biyolojik çeşitlilik üzerindeki uzun vadeli etkilerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

kaynaklar:

– Trinity Koleji Dublin

– Dublin Şehir Üniversitesi