Zambiya'da Yarım Milyon Yıllık En Eski Ahşap Yapı Keşfedildi

Arkeologlar Zambiya'daki tarih öncesi Kalambo Şelalesi bölgesinde çığır açıcı bir keşif yaptılar. Yaklaşık yarım milyon yıl öncesine ait, bugüne kadar bulunmuş en eski ahşap yapıyı ortaya çıkardılar. İyi korunmuş yapı, eski atalarımızın gelişmiş yeteneklerine ışık tutuyor. Bulgular, onların teknolojik olarak önceden inanıldığından daha gelişmiş olduklarını gösteriyor.

Ahşap yapı, Tanzanya sınırına yakın Kalambo Şelalesi'nde keşfedildi. Homo sapiens'in evriminden önce, en az 476,000 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Ahşapta, iki büyük kütüğü birleştirmek için taş aletlerin kullanıldığını gösteren kesme izleri bulunuyor. Yapının, atalarımızı suyun üzerinde tutmak için tasarlanmış bir platform, yürüyüş yolu veya yükseltilmiş konut olarak kullanıldığına inanılıyor.

Alanda ahşap yapının yanı sıra kama ve kazma çubuğunun da aralarında bulunduğu ahşap aletlerden oluşan bir koleksiyon da bulundu. Bu dönemde ilk insanların ahşabı kullandığı zaten biliniyordu, ancak bu genellikle ateş yakma veya avlanma gibi sınırlı amaçlar için kullanılıyordu.

Araştırmanın başyazarı Liverpool Üniversitesi'nden Larry Barham, yapının keşfinin 2019 yılında yapılan bir kazı sırasında "tesadüfi bir keşif" olduğunu belirtti. En eski ahşap yapıya ilişkin önceki kayıtlar yaklaşık 9,000 yıl öncesine dayanıyordu. önemli ölçüde daha yaşlı.

Antik ahşabın korunması, çürümeye ve tarihi kayıtlara çok az iz bırakmaya eğilimli olması nedeniyle zorlu bir iştir. Ancak Kalambo Şelalesi'ndeki yüksek su seviyesinin, yapının yüzyıllar boyunca olağanüstü şekilde korunmasına katkıda bulunduğuna inanılıyor.

Araştırmacılar, lüminesans tarihleme adı verilen yeni bir tarihleme yöntemini kullanarak ahşap yapının yaşını doğru bir şekilde belirlemeyi başardılar. Minerallerin en son ne zaman güneş ışığına maruz kaldığını ölçerek yapının en az 476,000 yaşında olduğunu keşfettiler.

Bu keşif, eski atalarımızın yetenekleri ve teknolojik ilerlemeleri hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Bu aynı zamanda ilk insanların, Homo sapiens'in ortaya çıkmasından çok önce karmaşık ahşap yapılar inşa etmek için gerekli hayal gücüne ve becerilere sahip olduğunu da gösteriyor.

kaynaklar:

– Doğa Dergisi