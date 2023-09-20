Arkeologlar Gelişmiş Atalara İşaret Eden En Eski Ahşap Yapıyı Keşfediyor

Arkeologlar Zambiya'da şimdiye kadar bulunan en eski ahşap yapıyı gün yüzüne çıkararak olağanüstü bir keşif yaptılar. Bir platform, yürüyüş yolu veya yükseltilmiş konut olduğu düşünülen yapının tarihi en az 476,000 yıl öncesine, yani Homo sapiens'in evriminden çok öncesine dayanıyor. Bu bulgu, atalarımızın önceden düşünülenden daha gelişmiş olabileceğini düşündürmektedir.

İyi korunmuş ahşap yapı, Tanzanya sınırına yakın Kalambo Şelalesi'nde bulundu. Tahta üzerindeki kesme izleri, iki büyük kütüğü birleştirmek için taş aletlerin kullanıldığını gösteriyor. Yapının yanı sıra alanda kama ve kazma çubuğunun da aralarında bulunduğu ahşap aletlerden oluşan bir koleksiyon da keşfedildi.

En eski ahşap yapıya ilişkin önceki kayıt 9,000 yıl civarındaydı. Kalambo Şelalesi'ndeki keşif, 2019 yılında bölgede kazı yapılırken yapılan "şans eseri bir keşif" olarak değerlendiriliyor. Şelalelerdeki su seviyesinin yüksek olması nedeniyle yapı korunmuştur. Eski ahşapların çürümeye ve geride çok az iz bırakmaya eğilimli olması, bu tür keşiflerin nadir olmasını sağlar.

Araştırmacılar yapının yaşını doğru bir şekilde belirlemek için lüminesans tarihleme adı verilen yeni bir yöntem kullandılar. Bu yöntem, minerallerin güneş ışığına en son ne zaman maruz kaldığını ölçer. Sonuçlar, ahşap yapının başlangıçta düşünülenden çok daha eski olduğunu, en az 476,000 yıl öncesine dayandığını ortaya çıkardı.

Bu keşif, atalarımızın göçebe olduğu fikrine meydan okuyor; çünkü yapı, sürekli bir su kaynağı sağlayan şelalelerin yakınındaki kalıcı bir mesken gibi görünüyordu. Bulgular aynı zamanda atalarımızın daha önce var olmayan bir şey yaratmak için zekalarını, hayal güçlerini ve becerilerini kullanmaları nedeniyle soyut düşünme düzeyini ve muhtemelen dil kullanımını da akla getiriyor.

Bu ahşap yapının incelenmesi, arkeologların eski akrabalarımız hakkındaki düşüncelerini değiştirdi; onların çevrelerini dönüştürme ve günlük yaşamlarını iyileştirme yeteneklerini fark etti. Bu bulgu, atalarımızın bitmiş ürünü planlama ve görselleştirme konusundaki bilişsel yeteneklerini ortaya koyuyor.

Yapının kalıcı bir konut olup olmadığını doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Kalambo Şelalesi'ndeki keşif, atalarımızın gelişmiş doğası ve çevrelerine uyum sağlama yetenekleri hakkında değerli bilgiler sağlıyor.

kaynaklar:

- AFP