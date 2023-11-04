Dream Chaser Uzay Uçağı Planlanan ISS Uçuşu Öncesinde Testlere Hazırlanıyor

Sierra Space'in son teknoloji ürünü bir uzay uçağı olan Dream Chaser, şu anda Dünya atmosferine yeniden girişin yoğun ısısına dayanma yeteneğini değerlendirecek temel testler için hazırlıklardan geçiyor. Uzay uçağı yakında Sierra Space'in Louisville, Colorado'daki tesisinden bu önemli testlerin gerçekleştirileceği Sandusky, Ohio'daki Neil Armstrong Test Tesisine nakledilecek.

Testler tamamlandıktan sonra Sierra Space, Dream Chaser'ın 2024 yılında Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) iddialı bir yolculuğa çıkmaya hazır olacağını umuyor. NASA ile yapılan bir sözleşmenin parçası olarak Sierra Space'e en az yedi kargo görevi verildi. ISS'ye ve ISS'den teslimat misyonları.

Dream Chaser, katlanabilir kanatları ve ileri teknolojisiyle alçak Dünya yörüngesine uçmak üzere tasarlandı. Dünya'dan bir roketin üzerinde fırlatılacak ve atmosfere yeniden girişte hayatta kalma konusunda usta, dönüşünde piste sorunsuz iniş gerçekleştirecek. Atmosfere yeniden girişin yüksek sıcaklıklarına dayanacak şekilde ısı kalkanı plakalarıyla donatılan uzay uçağı, uçuşu sırasında güneş enerjisi panellerinin gücünden de yararlanıyor.

Sierra Space'in Dream Chaser'a yönelik vizyonu kargo teslimatının ötesine geçiyor. Şirket, Orbital Reef uzay istasyonunda Blue Origin ile yapılan ortak çalışmadan ayrı olarak, mürettebatlı görevler başlatmayı ve kendi uzay istasyonunu kurmayı hedefliyor. Bu ortaklığın geleceği şu anda belirsiz.

Ticari uzay uçuşu endüstrisi öncelikle tamamen yeniden kullanılabilir roketler geliştirmeye odaklanırken, uzay uçakları güvenlik, verimlilik, operasyonel esneklik ve potansiyel ticari fırsatlar gibi önemli avantajlar sunuyor. Yeniden kullanılabilir roketleri mükemmelleştirme yarışına rağmen, uzay uçakları Dünya'ya sorunsuz iniş yapma yetenekleriyle büyüleyici olmaya devam ediyor.

SSS:

S: Dream Chaser'ın amacı nedir?

C: Dream Chaser, alçak Dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) gibi yerlere kargo ve yolcu taşımak için tasarlanmıştır.

S: Dream Chaser'ın diğer uzay uçaklarından farkı nedir?

C: Dream Chaser, yörüngeye ulaşma ve altı aya kadar uzun süreler boyunca orada kalma yeteneğiyle öne çıkıyor.

Soru: Uzay uçaklarının ne gibi avantajları var?

C: Uzay uçakları güvenlik, verimlilik, operasyonel esneklik gibi avantajlar ve gelecekteki ticari fırsatlar için potansiyel sunuyor.

S: Dream Chaser'ın ilk uçuşu için Sierra Space'in planı nedir?

C: Tenacity adlı Dream Chaser'ın ikinci görevinde United Launch Alliance'ın Vulcan Centaur roketinin üzerinde yer alması planlanıyor. Ancak kesin lansman tarihi, Vulcan'ın ilk test uçuşunun başarısına bağlı.

kaynaklar:

– [Space.com](https://www.space.com/dream-chaser-spaceplane-testing-iss-flight)