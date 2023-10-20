Grönland ve Antarktika Buz Tabakalarının Erimesinde Rüzgarın Rolü

İklim değişikliğiyle mücadelede yükselen deniz seviyelerinin kıyı kentleri üzerindeki etkisi kaçınılmazdır. Mumbai ve New York gibi ülkeleri boğma gücüne sahip olan su kaynaklarını anlamak hayati önem taşıyor.

Grönland ve Antarktika'daki buz tabakaları, buzullarla kaplı dağların yanı sıra, deniz seviyesini 210 metre yükseltmeye yetecek kadar donmuş su içeriyor. Ne yazık ki küresel ısınmadan en çok bu bölgeler etkileniyor.

Grönland'da hava sıcaklıkları 3.8'lardan bu yana önemli ölçüde artarak 1990°C'yi aşarken, rüzgar da buz tabakasının hızla erimesine katkıda bulunuyor. Yeni bir çalışma, sıcak havayı buzulların üzerine yokuş aşağı üfleyen Foehn ve Katabatic rüzgarlarının hem Grönland hem de Antarktika'daki buz tabakasının erimesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Son yirmi yılda bu rüzgarların Grönland'ın buz tabakaları üzerindeki etkisi yaklaşık %10 arttı. Ancak Antarktika buz tabakası üzerindeki etkileri %32 oranında azaldı. Bu fark öncelikle küresel ısınmanın kuzey ve güney yarımküreleri farklı şekillerde etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Grönland o kadar ısındı ki rüzgara gerek kalmadı, çünkü güneş ışığı tek başına bölgede ciddi bir erime etkisi yaratıyor.

Batı rüzgarlarının ve fırtınalarının gücünü ve yönünü kontrol eden önemli bir hava olayı olan Kuzey Atlantik Salınımı da bu eşitsizlikte rol oynamıştır. Olumlu bir aşamaya geçiş, Grönland ve diğer Kuzey Kutbu bölgelerine daha fazla sıcak hava getirerek erime sürecini yoğunlaştırdı.

Öte yandan, Antarktika'daki toplam yüzey erimesi 15 yılından bu yana yaklaşık %2000 oranında azaldı. Bu, yarımadadaki aşağı yönlü rüzgarların %32 oranında azalmasına ve bölgenin Güneş'ten ısıyı emen ozon tabakasındaki iyileşmeye bağlanabilir. ve yüzeyi daha fazla erimeye karşı korur.

Antarktika'da rüzgâr kaynaklı erimenin azalması olumlu bir gelişme gibi görünse de erime eğilimi hâlâ risk taşıyor. Antarktika'da halihazırda iki hassas buz tabakasının çöküşü yaşandı ve eğer bu eğilim devam ederse, küresel okyanus suyu dolaşım düzenlerini bozabilir ve bu da Dünya'nın iklimi için ciddi sonuçlara yol açabilir.

Hem Grönland hem de Antarktika deniz seviyelerinin yükselmesine önemli katkılarda bulunuyor ve buz erimesini yakından izlemek ve modellemek çok önemli. İklim değişikliği bağlamında rüzgar ve buz arasındaki ilişkiyi anlamak, gelecekteki deniz seviyesi yükselişini ve bunun gezegen üzerindeki etkisini tahmin etmek için çok önemlidir.

Kaynak: Jeofizik Araştırma Mektupları