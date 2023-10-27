Yılın Son Gök Gösterisi: Kısmi Yarı Gölgeli Ay Tutulması

Büyüleyici bir gök olayı, bu Cumartesi dünyanın dört bir yanındaki gökyüzü gözlemcilerini büyüleyecek. Bu, gece gökyüzünün enginliğine kapılanları büyülemekten asla vazgeçmeyen bir olay olan ay tutulmasına tanık olmak için bu yılki son fırsatı işaret ediyor.

Yarının gök manzarası, 2023 Ekim'deki bir önceki güneş tutulmasından sadece iki hafta sonra, 14'te ikinci ve son kez gerçekleşecek olan kısmi yarı gölgeli ay tutulması olacak. Bu fenomenin göklerimizi süslediği son sefer Mayıs ayının başındaydı. Bu nefes kesici gösteri Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Kuzey Amerika ve hatta Antarktika'nın uzak bölgeleri dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde görülebilecek.

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), ay tutulmasının Pakistan'da da görüleceğini açıkladı. Tutulmanın Cumartesi akşamı yerel saatle 11'de başlaması, 02'te zirveye ulaşması ve 01 Ekim (Pazar) sabah 14'da sona ermesi planlanıyor.

Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında kalması ve Ay'ın yüzeyini kaplayan bir gölge oluşturması sonucu oluşur. Bu astronomik fenomen yalnızca dolunay sırasında mümkün olabiliyor ve bu da onu evrenin gizemlerini keşfetmeye hevesli gökyüzü gözlemcileri için ilgi çekici bir hedef haline getiriyor.

Olay anında Güneş, Dünya ve Ay'ın hizalanmasına göre belirlenen üç farklı ay tutulması türü vardır. A toplam ay tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay yüzeyinin tamamını kaplamasıyla meydana gelir. İçinde parçalı ay tutulmasıAy'ın yalnızca bir bölümü Dünya'nın gölgesine batırılır ve bu da Ay'ın yüzeyinden çarpıcı bir "ısırığın" alınmasına neden olur. Son olarak, bir penumbral ay tutulması Dünya'nın gölgesinin soluk dış kenarını ayın yüzeyine yansıtır.

Yıl sona yaklaşırken, bir dakikanızı ayırıp yukarıya bakın ve evrenin harikalarına tanık olun. Parçalı yarı gölgeli ay tutulması, gecenin en karanlık saatlerinde bile etrafımızı saran sınırsız güzelliği hatırlatan, nefes kesici bir manzara olacağa benziyor.

SSS:

Soru: Parçalı yarı gölgeli ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?

C: Tutulma Cumartesi günü yerel saatle 11:02'de başlayacak ve 29 Ekim 03:26'da sona erecek.

Soru: Tutulma nerede görülecek?

C: Parçalı yarı gölgeli ay tutulması Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Kuzey Amerika ve Antarktika dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde gözlemlenebilir.

Soru: Ay tutulması nasıl olur?

Cevap: Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi ve Ay'ın gölgesinin Ay'ın yüzeyine düşmesiyle meydana gelir.

Soru: Ay tutulmalarının farklı türleri nelerdir?

C: Üç tür vardır: tam ay tutulmaları, kısmi ay tutulmaları ve yarı gölgeli ay tutulmaları; her biri Dünya'nın ay yüzeyindeki gölgesinin boyutuna göre farklılık gösterir.