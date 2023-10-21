Uluslararası Ay Gözlem Gecesi 2023: İzlemeye Değer Bir Göksel Olay

Bu hafta sonu, 21 Ekim Cumartesi günü, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan, doğal uydumuz Ay'ın güzelliğine tanık olmak için dışarıda toplanacak. Uluslararası Ay Gözlem Gecesi olarak bilinen bu yıllık etkinlik, NASA tarafından aktif olarak destekleniyor ve yalnızca Kuzey Amerika'da 3,000'den fazla kayıtlı etkinliğe sahip.

Bu özel zamanlamanın nedeni, ayın ilk dördündeki mevcut evresidir. Bu aşama genellikle ayı gözlemlemek için en iyi zaman olarak kabul edilir, çünkü ay parlaktır ancak çok parlak değildir, bu da onu yıldız gözlemcileri için mükemmel kılar. Ek olarak bu aşama, ayın en nefes kesici manzaralarından bazılarına tanık olmak için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Ne arayacaklarından emin olmayanlar için NASA, her yarım küre için indirilebilir ay haritaları sağladı. Bu haritalar, ay yüzeyinin yaklaşık altıda birini kaplayan koyu lekeler olan büyük ay kısrağını vurgulamaktadır. Her ne kadar “deniz” olarak adlandırılsa da bu alanlar aslında asteroit çarpması sonucu oluşan lav akıntılarının oluşturduğu bazalt ovalardır.

Çıplak göz koyu lekeleri kolayca fark edebilirken, dürbün kullanmak deneyimi geliştirebilir. Gözlemciler, ayın sonlandırıcısına, yani karanlık tarafı aydınlık taraftan ayıran çizgiye odaklanarak, kraterleri ve dağ sırtlarını ortaya çıkaran gölge oyunlarına tanık olabilirler. Ayın güney kısmı özellikle dağlıktır ve keşfedilecek büyüleyici bir arazi sunar.

Uluslararası Ayı Gözlem Gecesi aynı zamanda insanoğlunun tarihi aya inişini yeniden ziyaret etmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. 20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong'un meşhur beyanı: "Burada Huzur Üssü var. Kartal indi.” Sükunet Denizi (Mare Tranquillitatis) olarak bilinen iniş alanı bu gecede kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Apollo misyonunun diğer iniş alanları da görülebiliyor ancak bazıları bu etkinlik sırasında ay gecesi içinde olabilir.

Bu özel gecede Ay'ı gözlemlemenin yanı sıra NASA, saat 7:XNUMX'da NASA TV'de iki saatlik bir canlı yayın yayınlayacak. Bu yayın, NASA'nın ay bilimi ve keşif programlarını tanıtırken aynı zamanda insanları ay gözlemi, bilimi ve keşfini kutlamak için küresel olarak birleştirmeyi amaçlıyor.

Bu nedenle, bu hafta sonu kendinizi dışarıda bulursanız, bir dakikanızı ayırıp aya bakın ve göksel komşumuzun harikalarını takdir edin. Ve gelecek yılın 14 Eylül 2024'te gerçekleşecek olan Uluslararası Ay Gözlem Gecesi için takvimlerinizi işaretleyin.

kaynaklar:

– NASA'nın Uluslararası Ay Gözlem Gecesi – https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/international-observe-the-moon-night/

– NASA'nın Ay Haritaları – https://moon.nasa.gov/resources/240/moon-map/

– NASA'nın Bilimsel Görselleştirme Stüdyosu: Apollo İniş Alanları – https://svs.gsfc.nasa.gov/13812