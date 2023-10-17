NASA, Hubble ve Chandra Uzay Teleskoplarına Sağlanan Fonlarda Kısıntıyı Düşünüyor

Yakın tarihli bir rapora göre NASA, astrofizik bölümünde iki büyük uzay teleskop programını etkileyebilecek potansiyel kesintilerle karşı karşıya. Evreni anlamamıza önemli katkılarda bulunan Hubble Uzay Teleskobu ve Chandra X-Ray Gözlemevi finansmanında azalma görebilir.

NASA'nın astrofizik bölümünün yöneticisi Mark Clampin, ABD Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri'nin astronomi ve astrofizik komitesine yaptığı sunum sırasında, bütçe kısıtlamalarının bu teleskoplar için finansmanda "belirlenmemiş" kesintiler gerektirebileceğini ortaya koydu. Ajansın 2024 mali yılı için bütçe seviyelerinin bir önceki yılla aynı kalmasını beklediğinden, bu, NASA'daki yeni programlara kaynak tahsis etme çabasıdır.

Astrofizik bölümü gelecek mali yıl için yaklaşık 1.56 milyar dolar talep etmişti ancak Clampin, fonun tamamını elde etmenin pek mümkün olmadığını kabul etti. Önemli bütçe kesintileri olması durumunda öncelikleri, Hubble ve Chandra teleskoplarını da içeren uzun süreli operasyonlardaki görevler için fonları azaltmak olacaktır.

Hubble, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ile işbirliği içinde, bilimsel araştırma ve keşifler için çok önemli bir araçtır. Chandra ise 1999 yılında fırlatıldı ve Hubble gibi herhangi bir hizmet görevinden geçmedi. Şu anda yaşı nedeniyle operasyonel zorluklarla karşı karşıyadır.

Hubble etkin bir şekilde çalışırken Clampin, bunun uzun süredir hizmette olduğunu ve astrofizik bütçesinin önemli bir bölümünü temsil ettiğini kaydetti. Chandra ise zorluklarla karşılaşıyor ve operasyonlarını sürdürmek için daha fazla çaba harcaması gerekiyor.

Beyaz Saray'ın önerdiği 2024 bütçesi Hubble'a 93.3 milyon dolar, Chandra'ya ise 68.7 milyon dolar ayırıyor. Bu rakamlar, NASA'nın astrofizik bölümünün 10 yılındaki toplam bütçe talebinin yaklaşık %2024'unu oluşturuyor.

NASA'nın finansman kararlarının hâlâ onay beklediğini ve nihai bütçe belirlenmeden önce ayarlamalar yapılabileceğini unutmamak önemlidir.

kaynaklar:

– Uzay.com

– Uzay Haberleri