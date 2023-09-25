Einstein'ın Yerçekimi Teorisi ve Alternatif Arayışları

Einstein'ın genel görelilik olarak bilinen yerçekimi teorisi, yüzyılı aşkın bir süredir inanılmaz derecede başarılı olmuştur. Ancak teorinin sınırlamaları vardır. Kara deliklerin içindeki uzay-zaman tekilliklerinde ve Büyük Patlama'da kendi başarısızlığını öngörüyor. Fizikteki diğer temel kuvvetleri açıklayan diğer fiziksel teoriler kapsamlı bir şekilde test edilirken, genel görelilik yalnızca zayıf çekimde test edilmiştir.

Teorik fizikçilere göre genel görelilikten sapmalar göz ardı edilemez ve olması gerekir. Uzay-zaman tekilliklerinin varlığı, çok küçük ölçeklerde geçerli olan kuantum mekaniğinin bu sorunları çözmesi gerektiğini düşündürmektedir. Ancak genel göreliliği kuantum mekaniğiyle harmanlama girişimleri Einstein'ın teorisinden sapmalara yol açıyor.

Kozmolojinin standart modeli olan Λ-Soğuk Karanlık Madde (ΛCDM) modeli geniş çapta kabul görmüştür. Ancak teorik açıdan eksik ve yetersizdir. Son beş yılda, özellikle Hubble sabitinin ölçümüyle ilgili olarak gözlemsel gerilimlerle de karşı karşıya kaldı.

1998 yılında Tip Ia süpernovalarla keşfedilen evrenin hızlanmasına ilişkin gözlemsel kanıtlar, karanlık enerjinin öne sürülmesine yol açtı. Ancak karanlık enerjinin doğası hala bilinmiyor ve değiştirilmiş yerçekimi gibi alternatif açıklamalar popülerlik kazandı.

Genel göreliliğe alternatif olan yerçekimi teorileri üzerine, skaler-tensör teorileri de dahil olmak üzere geniş bir literatür bulunmaktadır. Bu alternatiflerin güneş sistemi deneyleri, yerçekimi dalgalarının gözlemlenmesi ve kara deliklerin incelenmesi yoluyla test edilmesi gerekiyor.

Genel görelilikten sapmaların kozmolojik gözlemleri yetersiz bir teoriye sığdırmaya çalışmaktan mı kaynaklandığı yoksa karanlık enerjinin gerçekten var olmadığından mı kaynaklandığı hala belirsiz.

kaynaklar:

- Orijinal makale