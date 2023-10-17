Kanserin Omurgaya Nasıl Yayıldığı Konusunda Yeni Bir Anlayış

New York City'deki Weill Cornell Medicine'deki araştırmacılar, bazı kanserlerin neden omurgaya metastaz yaptığını anlamada önemli bir ilerleme kaydetti. Metastatik meme kanserinin sıklıkla omurgaya yayılarak hastalar için ciddi komplikasyonlara neden olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Ancak bu olgunun arkasındaki nedenler şu ana kadar belirsizdi.

Nature dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada Matthew Greenblatt ve ekibi, kanser hücrelerinin omurgaya metastazında rol oynayabilecek yeni bir kök hücre türü keşfetti. Omurga kemiklerinde bulunan bu kök hücrelerin MFGE8 adı verilen bir protein salgıladığı tespit edildi. Bu protein, kanser hücrelerini omurga dokusuna çeken bir tümör çekici görevi görür.

Araştırmacılar fareler üzerinde deneyler yaparak bir arka bacağa omurilik kök hücrelerini, diğerine ise uzun kemik kök hücrelerini naklettiler. Kanser hücrelerinin mini omurlara, küçük uzun kemiğe oranla neredeyse iki kat daha fazla seyahat ettiğini gözlemlediler; bu da MFGE8'in güçlü çekiciliğine işaret ediyor.

Omurga metastazları omurilikte ciddi hasara yol açarak hastanın yürüme ve vücut fonksiyonlarını kontrol etme yeteneğini etkileyebilir. Bu yayılmanın ardındaki mekanizmaları anlayarak omurga metastazını önlemeye veya tedavi etmeye yönelik müdahaleler geliştirmek mümkün olabilir.

MFGE8'in bloke edilmesi potansiyel bir terapötik yaklaşım olabilirken, böyle bir tedavinin sonuçlarını ve etkinliğini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Baylor Tıp Fakültesi'nden kanser biyoloğu Xiang Zhang, bu araştırmayı kemik metastazı anlayışımızda "büyük bir ilerleme" olarak nitelendirdi.

Bu buluş, metastatik meme kanseri ve yaygın olarak omurgaya yayılan diğer kanser hastaları için umut sunuyor. Araştırmacılar, uzun süredir devam eden bu gizemi çözerek, etkili tedaviler geliştirmeye ve bu metastazlardan etkilenenlerin yaşam kalitesini iyileştirmeye bizi bir adım daha yaklaştırıyor.

kaynaklar:

– Doğa: https://www.nature.com/

– Weill Cornell Tıbbı: https://weill.cornell.edu/

– ScienceNews: https://www.sciencenews.org/