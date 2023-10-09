VERITAS Misyonu: İzlanda'nın Yardımıyla Venüs'ü İncelemek

NASA'nın yaklaşmakta olan VERITAS misyonu, Venüs gezegenini yörüngeden incelemeyi ve onun kalın bulut örtüsünün altında saklı gizemleri ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Peki bilim insanları Venüs kadar düşmanca ve bilinmeyen bir gezegeni keşfetmeye nasıl hazırlanabilirler? Bunun bir yolu, Dünya üzerinde benzer özellikleri paylaşan bir yeri incelemektir. Ağustos 2023'te VERITAS bilim ekibi, aktif volkanlara ve Venüs'te bulunabilecek engebeli arazilere sahip volkanik bir ülke olan İzlanda'da bir saha kampanyası başlattı.

ABD, Almanya, İtalya ve İzlanda'dan 19 bilim adamından oluşan uluslararası ekip, iki haftalık keşif gezileri sırasında İzlanda'daki volkanik özelliklere odaklandı ve bunları Venüs'teki volkanizmayı incelemek için karasal analoglar olarak kullandı. Askja volkanik bölgesi, Holuhraun lav alanı ve Reykjanes Yarımadası'ndaki Fagradalsfjall bölgesi gibi yerlerdeki volkanik yatakları incelediler.

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR), yer gözlemlerini desteklemek amacıyla, havadan uçan bir uçağın üzerindeki sentetik açıklıklı radarı kullanarak havadan radar verileri topladı. Radar verileri, VERITAS misyonunun gelecekteki bilimsel çalışmalarına bilgi sağlamaya yardımcı olabilecek doku, pürüzlülük ve su içeriği gibi yüzey özellikleri hakkında bilgi topladı.

Venüs Yayılımı, Radyo Bilimi, InSAR, Topografya ve Spektroskopi anlamına gelen VERITAS uzay aracı, algoritmalarını geliştirmek ve önceki Magellan görevinden bu yana Venüs yüzeyindeki herhangi bir değişikliği tespit etme yeteneğini geliştirmek için İzlanda çalışmalarından elde edilen bilgileri kullanacak. 1990'larda. Bu özellikle gezegendeki volkanik aktiviteyi tanımlamak için çok önemlidir.

Bilim adamları, İzlanda'yı Venüs'ün bir benzeri olarak kullanarak, yaklaşan VERITAS misyonunun başarısına yardımcı olacak değerli bilgi ve anlayışlar kazanmayı umuyorlar. İzlanda'nın Venüs'le olan jeolojik benzerlikleri onu ideal bir eğitim alanı haline getiriyor ve araştırmacıların komşu gezegenimizi keşfederken karşılaşabilecekleri zorluklara hazırlanmalarına olanak tanıyor.

kaynaklar:

– Görüntü kaynağı: NASA/JPL-Caltech

– Kaynak makale: EarthSky.org'daki "İzlanda'daki VERITAS misyonu bilim adamları"