2023 Ateş Çemberi Halkalı Tutulması Sırasında Gözlerinizi Koruyun

Yetkililer, tutulmayı takip edenleri, 2023 Ekim'de gerçekleşecek olan 14 Ateş Çemberi halkalı tutulması sırasında önlem almaları ve gözlerini korumaları konusunda uyarıyor. Halkalı tutulma, Ay'ın Dünya ile Güneş arasında hareket etmesi, ancak Güneş'i tamamen kapatmaması ve bir güneş tutulması oluşturması durumunda meydana gelir. ateş halkası efekti. Bu kozmik fenomen, Newport kıyı şeridi, Fort Rock ve La Pine dahil olmak üzere Oregon'un çeşitli bölgelerinde görülebilir. Ancak halkalı tutulma sırasında özel güneş filtreleri olmadan güneşe doğrudan bakmak güvenli değildir.

Oregon Eyalet Parkları, tutulmayı güvenli bir şekilde izlemek için eyalet parklarına sınırlı sayıda gözlük dağıtıyor, ancak gökyüzünün açık olması garanti edilmiyor. Güvenliği sağlamak için, Amerikan Astronomi Topluluğu, American Paper Optics, Celestial Optical, Halo Eclipse Spectacles, Flip'n Shades, Alpine Astronomical ve Rainbow Symphony gibi eclipse gözlükleri ve güneş görüntüleyicileri satan sertifikalı perakendecilerin bir listesini sağlar. Bu gözlükler normal güneş gözlüklerinden "binlerce kat daha koyudur" ve ISO 12312-2 sertifikasını karşılamalıdır; görünür güneş ışığını azaltır ve güneş UV ve IR radyasyonunun çoğunu engeller.

Yeterli koruma sağlamadığı için ev yapımı filtreler veya güneş gözlüklerinin tutulmayı izlemek için kullanılmaması gerektiğini belirtmekte fayda var. NASA, güneş tutulması gözlüğü takarken veya elde taşınan güneş görüntüleyiciyi kullanırken, Güneş'e bir kamera merceği, teleskop, dürbün veya başka bir optik cihazla bakıldığında, yoğunlaştırılmış güneş ışınlarının filtreleri yakarak ciddi göz yaralanmalarına neden olabileceğini vurguluyor.

Portland'dakiler gibi bazı Oregonlular halka şeklinde olma yolunda olmasalar da hâlâ kısmi tutulmayı izleme fırsatlarına sahipler. Tutulma sabah 8'da başlayacak, sabah 06'da zirveye ulaşacak ve 9 Ekim sabahı saat 19'da sona erecek.

kaynaklar:

– Oregon Eyalet Parkları

– Amerikan Astronomi Topluluğu

-NASA