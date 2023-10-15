Ay Gecesini Gözlemleyin: Ballarat Belediye Gözlemevi ve Müzesi'nde Göksel Bir Kutlama

21 Ekim Cumartesi akşamı dünyanın dört bir yanından insanlar, Ay Gecesini Gözlemle olarak bilinen küresel bir girişime katılmak için açık havada toplanacak. Ballarat Belediye Gözlemevi ve Müzesi, şenliklere katılmanın ve kent sakinlerine muhteşem ay manzarasını sunmanın heyecanını yaşıyor.

Gözlemevi, 7:30 - 9:30 saatleri arasında tesis turu, bir gökbilimcinin bilgilendirici sunumu ve güçlü bir teleskopla ayı görme fırsatı için ziyaretçilerini ağırlıyor. Gözlemevi yöneticisi Judith Bailey'e göre bu etkinlik, ayın, uzay biliminin ve keşfin takdir edilmesini ve daha derin anlaşılmasını teşvik etmek için tasarlandı.

Bu olayın zamanlaması özellikle hayırlıdır, çünkü ay sadece yedi günlük, baş döndürücü, büyüyen bir hilal olacaktır. Ayın bu evresi, ay yüzeyinde gece ile gündüz arasındaki çizgi olan sonlandırıcı boyunca gözlem yapmak için mükemmel fırsatlar sunuyor. Ziyaretçiler teleskop aracılığıyla ayın güzelliğini ve inceliklerini ilk elden deneyimleyebilir; bu, yalnızca çevrimiçi fotoğraflara bakarak kopyalanamayacak bir karşılaşmadır.

Ayı teleskopla görmenin etkisi özellikle küçük çocuklar için çok büyüktür. Bailey, izleyicilerin dikkat çekici tepkilerine dikkat çekiyor ve bilim alanında gelecek nesillere ilham vermek için bu toplum hizmetinin sağlanmasının önemini vurguluyor. Gözlemevi, STEM eğitimini teşvik etmek için uluslararası ve Avustralya etkinliklerine aktif olarak katılarak topluma olan bağlılığını artırıyor.

Katılımcılar, gözlemevinin teleskopu aracılığıyla Ay'ın yanı sıra Satürn'ü ve diğer gök cisimlerini de görmeyi bekleyebilecekler. Kötü hava koşullarında alternatif olarak sanal gece gökyüzü turu sunulacaktır.

Uluslararası Ay Gözlem Gecesi, NASA'nın Ay Keşif Yörünge Aracı misyonu ve NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki Güneş Sistemi Keşif Bölümü tarafından desteklenmektedir. Onların desteği, meraklıların ve meraklı bireylerin bu eşsiz göksel kutlamaya katılmasına olanak tanıyor.

Yerinizi garanti altına almak için rezervasyonlar önemlidir ve trybooking.com/CJFSP adresinden yapılabilir. Biletler yetişkinler için 35 Dolar, indirim kartı sahipleri ve 25 yaş üstü öğrenciler için 18 Dolar, 15-17 yaş arası çocuklar için XNUMX Dolar, XNUMX yaş ve altı çocuklar için ise ücretsiz olarak fiyatlandırılıyor.

Ayın merkezde olduğu ve evrenimizin harikalarının canlandığı, yıldızların altında büyüleyici bir akşam için Ballarat Belediye Gözlemevi ve Müzesi'ne katılın.

Tanımlar:

– Ay Gecesini Gözlemleyin: İnsanları dışarıda toplanıp ayı gözlemlemeye teşvik eden, uzay bilimi ve keşfine olan ilgiyi teşvik eden küresel bir girişim.

– Büyüyen hilal: Ayın büyüdüğü ve daha fazla aydınlandığı evre.