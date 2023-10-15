Ay Gecesini Gözlemleyin: Ay Keşif Gecesi

21 Ekim akşamı dünyanın dört bir yanından insanlar Ay Gecesini Gözlemle adlı küresel girişime katılmak için dışarıda toplanacak. Ballarat şehrinde Ballarat Belediye Gözlemevi ve Müzesi, ayı yakından görmek için eşsiz bir fırsat sunarak kutlamalara katılıyor.

Gözlemevi ziyaretçilerine akşam 7'dan akşam 30'a kadar site turu, bir gökbilimcinin sunumu ve ayı teleskopla görme şansı sunulacak. Etkinlik, ayın, uzay biliminin ve keşfin takdir edilmesini ve daha iyi anlaşılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Gözlemevi müdürü Judith Bailey'e göre bu özel akşam olağanüstü bir izleme deneyimi olacağa benziyor. Ay, sadece yedi günlük, büyüleyici, büyüyen bir hilal olacak ve gece ile gündüz arasındaki çizgi olan sonlandırıcı boyunca gözlem yapmak için harika fırsatlar yaratacak. Bailey, ayı teleskopla görmenin internette fotoğraf izlemekten tamamen farklı bir deneyim olduğunu vurguluyor.

Ballarat Belediye Gözlemevi ve Müzesi'ndeki etkinlik sadece yetişkinlere yönelik değil; çocukların ayı yakından görebilmesi için de önemli bir fırsattır. Bailey, izleyicilerin tepkilerinin dikkat çekici olduğunu ve bu etkinliklerin küçük çocukların bilime ilgi duymasına ilham vermede çok önemli bir rol oynadığını açıklıyor.

Katılımcılar, ayı gözlemlemenin yanı sıra teleskop aracılığıyla Satürn'ü ve diğer gök cisimlerini de görmeyi bekleyebilirler. Ancak havanın bulutlu olması durumunda bunun yerine sanal gece gökyüzü turu düzenlenecektir.

Observe the Moon Night, NASA'nın Ay Yörünge Keşif misyonu ve NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki Güneş Sistemi Araştırma Bölümü tarafından destekleniyor ve bu küresel etkinliğin öneminin altını çiziyor.

Katılmak istiyorsanız rezervasyonlar şarttır ve trybooking.com/CJFSP adresinden yapılabilir. Bilet fiyatları şu şekilde: Yetişkinler için 35 Dolar, indirim kartı sahipleri ve 25 yaş üstü öğrenciler için 18 Dolar, 15-17 yaş arası çocuklar için XNUMX Dolar, XNUMX yaş ve altı çocuklar için ücretsiz.

kaynaklar:

– Ballarat Belediye Gözlemevi ve Müzesi