Science Advances dergisindeki yeni bir makale, tırtıl bacaklarının büyüleyici dünyasını araştırıyor. İlk bakışta tırtılın bacaklarının doyumsuz iştahları nedeniyle tombul olduğu düşünülebilir, ancak daha sonra incelendiğinde bu bacakların tamamen farklı bir amaca hizmet ettiği ortaya çıkar.

Tırtılın tombul bacakları gibi görünenler aslında "proleg" adı verilen sahte bacaklardır. Bu kısa et parçaları tırtılın hareket etmesine yardımcı olurken, yüzünün yakınında bulunan gerçek bacaklar metamorfoza adanmıştır ve sonunda bir güve veya kelebeğin yetişkin bacaklarına dönüşecektir.

Bir bacağın hem anatomi hem de fonksiyonla tanımlanabileceği fikri, bacağı neyin "gerçek" kıldığına dair felsefi soruları gündeme getiriyor. Bir bacak, fiziksel yapısına göre mi tanımlanmalı yoksa bacağın geleneksel özelliklerine sahip olmasa bile fonksiyonel bir bacak bu şekilde sınıflandırılabilir mi?

Eklemli bacaklarıyla bilinen eklembacaklıların dünyasında bu keşif pek de şaşırtıcı değil. Böcekler ve diğer eklembacaklılar genellikle bacaklarını çeşitli görevler için yeniden kullanırlar. Su kayıkçıları bacaklarını küreğe dönüştürdü, bok böcekleri bacaklarını kesici alet olarak kullanıyor ve ev çıyanları bacak benzeri dişlerini zehir enjekte etmek için değiştirdiler.

Tırtıllar söz konusu olduğunda bu sahte bacaklar, canlının ileri doğru hareket ederken yüzeylere tutunmasını sağlayan bir çapa görevi görür. Tırtıllar, tutunmalarını sağlamak için her bacağın ucundaki tığ işi adı verilen dikenli yastıkları kullanarak, kendilerini ileri doğru itmek için ön bacaklarını çıkarıp yeniden bağlarlar. Bu sahte bacakların gelişiminden sorumlu genlerin kabuklularla paylaşılması, farklı türler arasındaki evrimsel bağlantıların altını çiziyor.

Genetik açıdan konuşursak, gerçeklik kavramı bu uzantılar için pek önemli olmayabilir, ancak bu geçici bacaklarda ilgi çekici bir şeyler var. Tırtıl bacakları kısa ömürlüdür ve metamorfoza uğramadan önce yalnızca larva aşamasında bulunurlar. Bu nedenle, bir dahaki sefere bir tırtılla karşılaştığınızda, bu geçici uzuvları ve onların benzersiz hareket adaptasyonunu takdir etmek için bir dakikanızı ayırın.

Kaynaklar: Bilim Gelişmeleri

Tanımlar:

Proleg: Tırtılın üzerinde bulunan ve hareket etmek için kullanılan sahte bacak.

Tırtılın üzerinde bulunan ve hareket etmek için kullanılan sahte bacak. Göğüs bacakları: Bir tırtılın yüzünün yakınında bulunan gerçek bacakları, sonunda bir güve veya kelebeğin yetişkin bacaklarına dönüşecektir.

Bir tırtılın yüzünün yakınında bulunan gerçek bacakları, sonunda bir güve veya kelebeğin yetişkin bacaklarına dönüşecektir. kanca: Bir tırtılın proleginin ucunda bulunan ve yüzeyleri kavramasını sağlamaya yardımcı olan dikenli bir ped.

Bir tırtılın proleginin ucunda bulunan ve yüzeyleri kavramasını sağlamaya yardımcı olan dikenli bir ped. eklembacaklılar: Eklemli bacaklarla karakterize edilen omurgasız hayvanlardan oluşan bir filum.