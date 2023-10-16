Eşsiz İkili Sistemin Keşfi, Sıcak Jüpiterler ve Yıldız Evrimi Hakkında Bilgiler Sunuyor

Bilim insanları, 1,400 ışıkyılı uzaklıkta bulunan ve beyaz bir cücenin yörüngesinde dönen sıcak Jüpiter benzeri bir nesneden oluşan ikili bir sistem hakkında çığır açıcı bir keşifte bulundu. Bu keşif, sıcak Jüpiterleri ve ikili sistemlerdeki yıldızların evrimini incelemek için benzeri görülmemiş fırsatlar sunuyor.

Sıcak Jüpiterler, yıldızlarına çok yakın yörüngede dönen ve son derece yüksek yüzey sıcaklıklarına sahip bir tür ötegezegendir. Yakındaki yıldızların parıltısı nedeniyle çalışmakta zorlanıyorlar. Ancak yeni keşfedilen, bir beyaz cüce ve bir kahverengi cüceden oluşan bu ikili sistem, sıcak Jüpiterlerin aşırı koşullarını gözlemlemek ve incelemek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Bu sistemdeki beyaz cüce, nükleer yakıtını tüketmiş Güneş benzeri bir yıldızın kalıntısıdır. Kahverengi cüce ise bir gaz devi ile küçük bir yıldızınki arasında bir kütleye sahip devasa bir nesnedir. Kahverengi cücelere bazen başarısız yıldızlar da denir çünkü hidrojen füzyon reaksiyonlarını sürdürecek kütleye sahip değillerdir.

Bu ikili sistemin ilginç yönlerinden biri, kahverengi cücenin, gelgit kilitlemesi nedeniyle gezegenin bir tarafının her zaman yıldıza dönük olduğu "Ay benzeri" bir yönelime sahip olmasıdır. Bu, doğrudan yıldız radyasyonu tarafından bombardımana uğrayan gündüz tarafı yarım küre ile daha az radyasyon alan gece tarafı yarım küre arasında aşırı sıcaklık farklılıklarına yol açar.

Bilim insanları, sistemin yaydığı ışığın parlaklığını analiz ederek, kahverengi cücenin gündüz sıcaklığının 7,250 ila 9,800 Kelvin arasında değiştiğini, bunun da A tipi bir yıldız kadar sıcak olduğunu belirledi. Bu keşif, yoğun ultraviyole radyasyonun gezegen atmosferleri üzerindeki etkilerine dair değerli bilgiler sağlıyor.

Bu araştırma yalnızca sıcak Jüpiterler hakkındaki anlayışımızı geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ikili sistemlerdeki yıldızların evrimine de ışık tutuyor. İkili sistem gelecekteki çalışmalar için bir laboratuvar sunarak bilim adamlarının bu gök cisimlerinin aşırı koşullarını ve dinamiklerini keşfetmesine olanak tanıyor.

kaynaklar:

– Doğa Astronomisi: URL'siz “B tipi bir birincil ve olası bir beyaz cüceden oluşan aşırı kütle oranı, kısa dönemli örten ikili”

– Avrupa Güney Gözlemevi'nin URL'siz Çok Büyük Teleskobu