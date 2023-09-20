Evrenin İlk Kıtaları Ne Zaman Oluştu?

Cardiff Üniversitesi'nden astronomi profesörü Jane Greaves, "İlk Dış Kıtalar Ne Zaman Oluştu?" başlıklı yakın tarihli çalışmasında evrendeki kıtaların oluşumunu araştırıyor. Kıtalar sabit değildir; gezegenin çekirdeğinden gelen ısı nedeniyle Dünya'nın mantosunun üzerinde “yüzüyorlar”. Kıtaların bu sürekli hareketi, levha tektoniği gibi olaylara yol açan şeydir.

Greaves, ilk kıtaların ne zaman oluştuğunu ve bu bilginin yaşanabilir dünyalar arayışına nasıl yardımcı olabileceğini anlamayı amaçladı. Kayalık gezegenlerde plaka tektoniğinin varlığını inceleyerek kıtaların olasılığının izini sürmeye çalıştı. Yeterince ısıtılmış bir çekirdeğe sahip gezegenlerin aktif plaka tektoniğine sahip olma olasılığı daha yüksek olduğundan, ısı bu süreçte çok önemli bir rol oynar.

Greaves, yıldızlar ve gezegen oluşumu üzerine yaptığı araştırmaya dayanarak, Dünya'nın levha tektoniğinin yaklaşık 3 milyar yıl önce başladığını, yani evrenin başlangıcından yaklaşık 9.5 milyar yıl sonra olduğunu belirledi. Ayrıca ilk kıtaların, Dünya kıtalarından yaklaşık 2 milyar yıl önce, nispeten daha genç ve daha yüksek metalikliğe sahip ince disk yıldızlarında ortaya çıktığını da keşfetti. Bunun tersine, daha yaşlı ve metal açısından fakir olan kalın disk yıldızları, kıtaların Dünya'nınkinden 4 ila 5 milyar yıl önce var olduğuna işaret ediyordu.

İlginç bir şekilde Greaves, diğer gezegenlerde kıtaların Dünya'ya kıyasla daha yavaş oluştuğunu buldu. Kıta oluşumunu başlatmak için optimum miktarda ısının varlığı gereklidir. Bu nedenle Greaves, metalikliği Güneş'ten daha düşük olan yıldızların potansiyel olarak kıtalara sahip yaşanabilir ötegezegenlerin keşfedilmesine yol açabileceğini öne sürüyor.

Bu çalışma, gökbilimcilerin keşfetmesi için yeni yollar açıyor ve evrendeki kıtaların oluşumuna ilişkin anlayışımızı artırıyor. Bilim insanları gezegen sistemlerini ve kıta oluşumu için gerekli koşulları inceleyerek bizim dünyamızın ötesinde yaşanabilir dünyalar arayabilirler.

kaynaklar:

– Jane Greaves, “İlk Dış Kıtalar Ne Zamandı?”

-NASA

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