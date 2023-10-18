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Şüpheli Meteor Melbourne'un Kuzeyine Çarparak Büyük Patlamaya ve Işık Parlamasına Neden Oldu

ByGabriel Bota

Ekim 18, 2023
Şüpheli Meteor Melbourne'un Kuzeyine Çarparak Büyük Patlamaya ve Işık Parlamasına Neden Oldu

Şüpheli bir meteor Melbourne'un kuzeyine çarparak büyük bir patlamaya ve kör edici bir ışık parlamasına neden oldu. 18 Ekim 2023'te meydana gelen olay, bölge sakinlerini hayrete düşürdü ve Dünya'nın gök cisimlerine karşı savunmasızlığı hakkında soruları gündeme getirdi.

Video görüntüleri, meteorun Dünya atmosferine girip yere çarpmadan önce gökyüzünde ateşli bir çizgi oluşturduğu yoğun anı kaydetti. Çarpmanın etkisiyle bir şok dalgası oluştu ve çevreyi aydınlatan parlak bir ışık parladı.

Çarpmanın kesin yeri henüz belirlenmezken, görgü tanıkları büyük bir patlama duyduklarını ve yerin sallandığını hissettiklerini bildirdi. Yetkililer daha sonra çarpışma yerinin yerini tespit etmek ve neden olunan hasarın boyutunu değerlendirmek için bir soruşturma başlattı.

Meteorlar, uzaydan Dünya atmosferine giren ve sürtünme nedeniyle yanan kaya veya metal parçalarıdır. Bu kozmik nesnelere genellikle Dünya'dan bakıldığında kayan yıldızlar denir. Çoğu meteor tamamen yanarak herhangi bir tehdit oluşturmazken, daha büyük olanlar potansiyel olarak yere ulaşıp çarpma anında hasara neden olabilir.

Melbourne'da tanık olunan olaya benzer olaylar, Dünya'nın uzay enkazıyla sık sık karşılaştığını hatırlatıyor. Meteor çarpmaları nispeten nadir olmasına ve ciddi hasara veya yaralanmalara neden olma ihtimalinin düşük olmasına rağmen, bize evrenin enginliğini ve öngörülemezliğini hatırlatıyorlar.

kaynaklar:
– Daily Mail Avustralya

By Gabriel Bota

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