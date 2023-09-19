İrlanda ve Kuzey İrlanda'daki Kuzey Işıkları: Muhteşem Bir Doğal Gösteri

Kuzey ışıklarının nefes kesen fenomenine tanık olmak istiyorsanız, İzlanda ya da Alaska'ya kadar gitmenize gerek yok. İrlanda ve Kuzey İrlanda, gece gökyüzünü canlı yeşiller, pembeler, maviler ve morlarla boyayan aurora borealis'in çarpıcı görüntülerini sunuyor. Bulutlar bazen manzarayı engellese de, gerekli güneş aktivitesinin olduğu açık geceler bu doğal ışık gösterisinin kısa bir görüntüsünü sağlayabilir.

İrlanda'da kuzey ışıklarını gözlemlemek için en iyi yerler arasında Kuzey İrlanda'nın kuzey kıyısı, Antrim kıyısı, batı kıyısındaki Co Mayo, Co Meath'teki Ashbourne ve güçlü gösteriler sırasında potansiyel olarak Dublin bölgesi yer alıyor. Ancak görüşler garanti edilmiyor ve 23 Eylül'deki yaklaşan ekinoks, Dünya'nın manyetik alanındaki koşullar ve gezegenin o zamanki eğimi nedeniyle daha iyi bir şans sunabilir.

Aurora süreci, uzaya milyarlarca ton radyasyon salan güneş patlamaları, güneş patlamaları ile başlar. Bu parçacıklar yaklaşık iki gün sonra Dünya atmosferine ulaşıyor ve burada bir kısmı gezegenin manyetik alanına yakalanıp Kuzey ve Güney kutuplarına doğru çekiliyor. Atmosferdeki atom ve moleküllerle çarpıştıklarında kuzey ışıklarının canlı renklerini oluştururlar.

Auroraya tanık olmaya çalışırken açık gökyüzü ve minimum ışık kirliliği çok önemlidir. Şehirlerden ve kasabalardan uzakta yaşamak, büyük sergileri görme şansını artırıyor, ancak Dublin şehrinden bile muhteşem manzaralar rapor ediliyor. Astronomi İrlanda, güneş patlamalarının ne zaman meydana geleceğini ve parçacıkların ne zaman Dünya atmosferine ulaşmasının beklendiğini tahmin eden bir aurora uyarı hizmeti yürütüyor.

Önümüzdeki birkaç yıl, güneş aktivitesinin 2025'te zirveye ulaşması nedeniyle kuzey ışıklarına tanıklık etmek için özellikle elverişli. Ancak, bulutlu gökyüzünün çoğu zaman manzarayı engellemesi nedeniyle hava koşulları zorluklar yaratabilir. Buna rağmen, bu hayranlık uyandıran doğa olayını deneyimleme fırsatı sunan açık geceler yaşanıyor.

Kaynaklar: Astronomy Ireland dergisi