Southwest Araştırma Enstitüsü'nden Arrokoth Höyükleri Hakkında Büyüleyici Bir Keşif

Southwest Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, Yeni Ufuklar araştırmasıyla ün kazanan Neptün ötesi bir nesne olan Arrokoth hakkında ilgi çekici bir bulguyu ortaya çıkardı. Çalışma, Arrokoth'un iki lobunun, her biri yaklaşık beş kilometre genişliğinde tümseklerle süslendiğini ortaya koyuyor. Bu tümsekler loblara ahududu benzeri bir görünüm kazandırır ve şekil, boyut, renk ve albedo gibi benzer özellikleri paylaşır. Bu benzerlik, tümseklerin, 18 kilometre genişliğe yayılan Arrokoth'un loblarını oluşturmak üzere bir araya gelen ayrı nesnelerden kaynaklandığını kuvvetle akla getiriyor.

Arrokoth bir gezegenimsi olarak sınıflandırılır ve Neptün'ün ötesinde, güneş sisteminin oluşumunun kalıntılarını barındıran geniş bir bölge olan Kuiper Kuşağı'nda bulunur. Gezegenimsilerin özelliklerini anlamak, günümüz gezegenlerimizin oluşumuna yol açan süreçleri anlamak için çok önemlidir. Arrokoth'un iki lobu, yavaş hızlardaki hafif çarpışmaların küçük nesnelerin daha büyük nesneler halinde birikmesine izin verdiği oluşumun "akış istikrarsızlığı modelini" gösterir. Ancak loblar içerisinde tek tip "yapı bloklarının" varlığı, bunların oluşumuyla ilgili yeni soruları gündeme getiriyor.

Yeni Ufuklar misyonunun baş araştırmacısı ve araştırmanın baş araştırmacısı Alan Stern, bu bulguların akış istikrarsızlığı modelini güçlendirdiğini öne sürüyor. Eğer Arrokoth'taki tepecikler gerçekten de antik gezegenimsi canlıların yapı taşlarını yansıtıyorsa, bu durum gezegenimsi oluşuma ilişkin mevcut teorilerin yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir. Stern bu sonuçları San Antonio'daki 55. Yıllık Gezegen Bilimleri Bölümü toplantısında sundu.

Bu keşiflerin, Jüpiter'in Truva asteroitlerini keşfetmeyi amaçlayan NASA'nın Lucy'si ve ESA'nın kuyruklu yıldız önleyicisi gibi gelecekteki görevler için etkileri var. Bilim insanları bu nesneleri inceleyerek gezegensel bileşim ve oluşum teorileri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyorlar. Bu olgunun yaygınlığını belirlemek için, bu görevler sırasında gözlemlenen gezegenimsi canlılar üzerinde benzer tümsek benzeri yapıların araştırılması önemli olacaktır.

Bu bulguları detaylandıran bir makale 26 Eylül'de The Planetary Science Journal'da yayınlandı.

kaynaklar:

– Güneybatı Araştırma Enstitüsü

– Gezegensel Bilim Dergisi