NASA'nın InSight Lander'ı Mars'ta Kaydedilen En Büyük Depremi Tespit Ediyor

4 Mayıs 2022'de NASA'nın InSight iniş aracı Mars'ta çığır açıcı bir keşif yaptı. 4.7 kilometrelik şaşırtıcı bir mesafeden 2,000 büyüklüğünde bir deprem tespit edildi. S1222a olarak bilinen bu olay, Kızıl Gezegende ve Dünya dışındaki herhangi bir gezegende şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremdi.

4.7'lik büyüklük Dünya standartlarına göre önemli olmasa da, Mars'ın çarpışan tektonik plakalara sahip olmadığı göz önüne alındığında bu yine de etkileyici bir başarıydı. Bilim adamları başlangıçta depremin bir göktaşı çarpmasından kaynaklandığına inanıyorlardı, çünkü göktaşı çarpmalarının tetiklediği daha küçük mars depremlerine benzer özellikler sergiliyorlardı. Ancak herhangi bir yeni kraterin veya çarpma belirtisinin olmayışı, onları alternatif açıklamaları araştırmaya yöneltti.

Bilim adamları, NASA, Avrupa Uzay Ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü ve Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından sağlanan çeşitli uydulardan gelen verileri analiz ettikten sonra yeni bir teori önerdiler. Depremin, Mars'ın tek parça kabuğuna etki eden tektonik kuvvetlerin sonucu olduğunu varsaydılar.

Birden fazla tektonik plakaya sahip olan Dünya'nın aksine, Mars'ın kabuğu tek bir varlıktır. Bununla birlikte, gezegenin kabuğunda strese neden olabilecek soğuma ve büzülme de dahil olmak üzere iç jeolojik kuvvetlere maruz kalmaktadır. Bu stresin serbest bırakılması muhtemelen S1222a depremi sırasında gözlemlenen sismik aktiviteyi tetikledi.

Bu gerilimlerin ortaya çıkmasının ardındaki kesin nedenler bilinmemekle birlikte, S1222a'nın keşfi, Mars'taki sismik aktiviteye ilişkin anlayışımızı önemli ölçüde geliştirmiştir. Araştırmanın yazarlarından Constantinos Charalambous, Mars'ın tektonik süreçlerinin daha da aydınlatılması konusundaki iyimserliğini dile getirdi.

NASA, insanları Mars'a gönderme hedefini sürdürürken, bu gerilimlerin meydana geldiği yerleri anlamak, gelecekteki potansiyel üsler için uygun alanların belirlenmesinde hayati önem taşıyacak. 2018 yılında Mars'a inen InSight iniş aracı, Mars'ın kabuğu, mantosu ve çekirdeği hakkında veri toplanmasında önemli bir rol oynadı. Gücü tükenmeden önce InSight misyonu, önemli S1,300a olayı da dahil olmak üzere yaklaşık 1222 deprem kaydetti.

Bu benzeri görülmemiş depremin tespiti, InSight ekibinin görev öncesinde yaptığı tahminlerin doğruluğunu teyit ediyor. Mars'ın sismik aktivitesi ve tektonik süreçleri hakkında paha biçilmez bilgiler sağlayarak bilim adamlarını bu büyüleyici gezegeni anlamaya bir adım daha yaklaştırıyor.

kaynaklar:

-NASA

- Reuters