Kaliforniya Şebeke Operatörü Güneş Tutulması Sırasında Güneş Üretimindeki Düşüşe Hazırlanıyor

Kaliforniya Bağımsız Sistem Operatörü (CAISO), 14 Ekim'de gerçekleşecek halkalı güneş tutulması sırasında yenilenebilir enerji üretiminde önemli bir azalma bekliyor. Güneş enerjili üretim, öğlen zirvesi sırasında arzın çoğunluğunu oluşturduğundan, tutulmanın şebekenin istikrarını etkilemesi bekleniyor.

Yenilenebilir kaynaklar öğlen saatlerinde arzın yaklaşık %70'ini oluştururken, güneş enerjisi yenilenebilir enerji üretiminin %80'inden fazlasına katkıda bulunuyor. CAISO'nun kısa vadeli tahmin ekibi, tutulma sırasında şebeke ölçekli yenilenebilir enerji üretiminde 9.374 GW'lık bir düşüş öngörürken, brüt yükün 2.374 GW artacağını tahmin ediyor.

Tutulma, Batı Enerji Dengesizlik Piyasası (WEIM) bölgelerini değişen zaman ve büyüklüklerde etkileyecek. Örneğin Kaliforniya Dengeleme Otoritesi Bölgesi, konuma bağlı olarak %68 ila %89 arasında değişen güneş kararması yaşayacaktır. Eyaletler arası ve eyalet içi gaz tedarikçilerinin yanı sıra hidroelektrik ve batarya kaynakları da üretimdeki büyük rampalara yardımcı olmak için seferber edilecek.

CAISO, tutulma gününde istikrarlı piyasa operasyonları ve güvenilir sistem operasyonları sağlamak için Güvenilirlik Koordinatörü West, kamu hizmeti dağıtım şirketleri ve WEIM kuruluşlarıyla işbirliği yapacak.

Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT), tutulma sırasında güneş enerjisi üretimindeki azalmayı telafi etmek için gaz filosuna güvenecek. Kuzeybatı Pasifik gibi diğer bölgeler üretim ve yüklerde dalgalanmalar öngörüyor ancak güvenilirlik üzerinde herhangi bir etki beklemiyorlar.

2017'den bu yana ABD'deki güneş enerjisi kapasitesi önemli ölçüde arttı ve bu yılki tutulmanın etkisi daha da arttı. CAISO'nun şebeke ölçeğinde ve çatı üstü güneş enerjisi kapasitesi sırasıyla 6.5 ​​GW ve 8.55 GW artarken, WEIM'in şebeke ölçeğinde ve çatı üstü güneş enerjisi kapasitesi sırasıyla 9.414 GW ve 5.720 GW arttı.

CAISO, 2023 güneş tutulmasının etkilerini daha geniş bir kapsamda değerlendiriyor çünkü artık Batı Bağlantısındaki çeşitli dengeleme alanlarına güvenilirlik koordinasyon hizmetleri sunuyor. Batı şebekesinin artan ara bağlantısıyla varlıklar, güvenilir operasyonları sürdürmek ve tutulma sırasında kaynakları optimize etmek için bu bağlantıları ve ilişkileri kullanabilirler.

Kaliforniya, ikinci çeyreğin sonu itibarıyla kurulu 17.934 GW ile güneş enerjisi kapasitesinde ABD'ye liderlik ediyor. CAISO, Kaliforniya'nın yaklaşık %2'i ve Nevada'nın küçük bir kısmı için elektrik akışını yönetmektedir.

Kaynaklar: CAISO, NASA, Amerikan Temiz Enerji Derneği