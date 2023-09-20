Siyah İngiliz Bilim Adamlarının Eksikliği: Bilimde Kurumsal Irkçılığa Ele Alma

Birleşik Krallık'ta resmi olarak siyahi kimya veya fizik profesörü bulunmuyor, bu da birçok bilim insanının Birleşik Krallık biliminin kurumsal olarak ırkçı olduğunu iddia etmesine yol açıyor. Dünyanın en eski bilimsel akademisi olan Royal Society, siyahi doktora öğrencilerinin akademik araştırma alanında kariyer yapmalarını ve sonunda profesör olmalarını desteklemek için tasarlanmış yeni bir finansman planıyla bu durumu değiştirmeyi hedefliyor. Program, her yıl beş bursiyere 690,000 £'a kadar finansman sağlayacak.

Imperial College London'da fizik araştırmacısı ve öğretim görevlisi olan Dr. Mark Richards ve Nottingham Üniversitesi'nde malzeme kimyası uzmanı Profesör Robert Mokaya bu konuya ışık tutuyor. Mokaya 2008'den beri kimya profesörü olmasına rağmen, Yüksek Öğrenim İstatistik Kurumu (HESA) tarafından toplanan istatistiklere göre resmi olarak mevcut değildir. HESA sayıları en yakın beşe yuvarlar, dolayısıyla Mokaya sıfıra yuvarlanır. Birleşik Krallık'ta başka siyahi kimya profesörlerinin de olabileceğini kabul etse de henüz onlarla tanışma şansı bulamadı. Hem Mokaya hem de Richards, siyahi fizik profesörlerinin de olmadığını doğruluyor.

Kimya alanında toplam 520, fizik alanında ise 825 profesör bulunmaktadır. 1,345 profesörden 20'inin siyah olduğu biyobilimlerde ve 1,730'dan yaklaşık 70'sinin siyah olduğu mühendislikte durum biraz daha iyi. Genel olarak, tüm bilim dalları arasında yalnızca 0.6 siyah profesör var ve bu da toplamın yalnızca %10'sını temsil ediyor. Bu profesörlerin sadece 4.2'u kadındır. Buna karşılık, son nüfus sayımına göre İngiltere ve Galler'de siyahiler nüfusun %XNUMX'sini oluşturuyor.

Siyah bilim adamlarının yeterince temsil edilmemesine katkıda bulunan çeşitli faktörler var. Richards, mevcut fırsatlara ilişkin farkındalık eksikliğinin ve savunuculuğun yokluğunun, dışlanmış gruplar için büyük engeller oluşturduğuna inanıyor. Ağlar ve destek olmadan, yetenekli bireyler için cesaret kırıcı olur. İstatistikler, bilimdeki siyahi insanların oranının, GCSE'den profesörlüğe kadar akademik merdivenin her aşamasında azaldığını açıkça gösteriyor.

Bilime olan ilgisi çocukluğuna kadar uzanan Richards, bilimsel tutkuların geliştirilmesinde merakın ve desteğin önemini vurguluyor. Tek ebeveynli bir evde büyüdüğünden, küçük bir çocukken meraklı zihninin onu bir prizin iç işleyişini keşfetmeye nasıl yönlendirdiğini hatırlıyor. Başlangıçta "kötü çocuk" olarak etiketlenmesine rağmen Richards, merakının ve işlerin nasıl yürüdüğünü anlama arzusunun bilime olan tutkusunu körüklediğini açıklıyor.

Bilimde siyahların temsilinin eksikliği, kurumsal ırkçılığı ortadan kaldırmak ve kapsayıcılığı teşvik etmek için çok yönlü bir yaklaşım gerektiren karmaşık bir konudur. Royal Society'nin finansman planı, bu eşitsizliği gidermeye ve Birleşik Krallık'taki siyah bilim adamlarının hak ettikleri tanınmayı ve fırsatlara sahip olmalarını sağlamaya yönelik yalnızca bir adımdır.

kaynaklar:

– The Guardian: “Kraliyet Cemiyeti siyahi İngiliz bilim adamlarının yokluğunu gidermeyi amaçlıyor”

– Yükseköğretim İstatistik Kurumu (HESA)