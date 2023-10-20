Jüpiter'in Jet Akımı Webb Uzay Teleskobu Tarafından Ortaya Çıkarıldı

Webb Uzay Teleskobu, güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter hakkında dikkat çekici bir keşifte bulundu. Temmuz 2022'de Webb, Jüpiter'in ekvatorundan geçen yoğun bir jet akımı tespit etti. Jet, saatte yaklaşık 320 mil (saatte 515 kilometre) hızla hareket ediyor ve Jüpiter'in alt stratosferinde yaklaşık 25 mil (40 km) yükseklikte bulunuyor.

Bu bulgudan önce gökbilimciler Jüpiter'in atmosferinde doğu-batı yönündeki jetlerin varlığından haberdardılar. Ancak yeni keşfedilen bu hızlı hareket eden jetin analizi, Jüpiter'in iç dinamiklerinin önceden düşünülenden daha dinamik olabileceğini öne sürüyor. Jeti inceleyen araştırma Nature Astronomy'de yayınlandı.

Aralık 2021'de fırlatılan Webb Uzay Teleskobu, Temmuz 2022'den bu yana bilimsel gözlemler yapıyor. Jüpiter'in kutuplarındaki ışıldayan kutup ışıklarının ve Uranüs ile Satürn'ü çevreleyen halkaların görüntüleri de dahil olmak üzere, kozmosun canlı ve anlayışlı görüntülerini yakaladı.

Jüpiter'in jet akışının son görüntüleri Webb'in Yakın Kızılötesi Kamerası kullanılarak çekildi. Bu görüntüler, Jüpiter'in atmosferinin bazı kısımlarının jetin hareketinden rahatsız olduğunu ortaya çıkardı. Jet, gezegenin atmosferindeki farklı yüksekliklerde ve mesafelerde rüzgar hızlarındaki değişiklikleri gösteren, görüntüdeki görünür rüzgar kesmeleri aracılığıyla takip edildi.

Jüpiter'in tropopoz bölgesine (troposferinin sınırındaki bölge) yakın jetin keşfi, gezegenin ekvatoru etrafındaki atmosferik dolaşımın Satürn'ünkine daha önce bilinenden daha fazla benzediğini öne sürüyor.

Webb, Jüpiter'i yalnızca uzaktan gözlemleyebilse de, ESA'nın Jüpiter Buzlu Ayları Kaşifi (JUICE) ve NASA'nın Europa Clipper'ı gibi yaklaşan görevler, gaz devine ve uydularına daha yakından bakmayı sağlayacak. Bu görevler, potansiyel olarak dünya dışı yaşamı destekleyebilecek okyanus taşıyan uydular olduğuna inanılan Callisto, Europa ve Ganymede dahil Jüpiter'in uydularını araştıracak.

Ancak bu görevlerin Jüpiter'in sistemine ulaşması birkaç yıl alacak. Europa Clipper'ın 2030'da ulaşması beklenirken, JUICE'ın 2031'de Jüpiter'e ulaşması planlanıyor. Bu arada Webb'in Yakın Kızılötesi Kamerasının uzaktan yakaladığı muhteşem çekimleri takdir edebiliyoruz.

Kaynak: Doğa Astronomi