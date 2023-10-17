Bilim Adamları Ötegezegen WASP-17 b'nin Atmosferinde Kuvars Parçacıkları Keşfetti

James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanan bilim insanları, ötegezegen WASP-17 b'nin atmosferine ilişkin heyecan verici bir keşifte bulundu. 1,300 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bu gaz devi, bulutlarında saf kuvarstan yapılmış minik parçacıkların kanıtlarını sergiliyor. Bristol Üniversitesi'nden David Grant liderliğindeki araştırmacılar, gezegenin yıldızının önünden geçerken atmosferini incelemek için teleskopun spektrografını kullandılar. Transmisyon spektroskopisi tekniği, atmosferden geçen ışığı analiz etmelerine ve kuvars parçacıklarının varlığını belirlemelerine olanak sağladı.

Silikon ve oksijenden oluşan bu kuvars parçacıklarının son derece küçük olduğu ve boyutlarının bir santimetrenin milyonda biri mertebesinde olduğu tahmin ediliyor. Muhtemelen Dünya'daki jeodezlerde ve mücevher mağazalarında yaygın olarak bulunan sivri altıgen prizmalara benziyorlar. Araştırma, Dünya'daki yüzeyde oluşan kuvarsın aksine, WASP-17 b'nin atmosferindeki kuvars parçacıklarının kavurucu atmosferin içinde oluştuğunu öne sürüyor.

WASP-17 b gibi gezegenleri incelemek, diğer gezegenlerin ve güneş sistemlerinin bileşimi hakkında değerli bilgiler sağlar. Gökbilimciler Samanyolu Galaksisinin uzak alemlerinde bulunan elementleri ve mineralleri daha iyi anlayabilirler. Ek olarak, bu araştırma, bu gezegenlerin potansiyel olarak yaşama uygun ortamları barındırıp barındıramayacağının belirlenmesine yardımcı oluyor; ancak "sıcak Jüpiter" olarak sınıflandırılan WASP-17 b, yaşamı destekleme kriterlerini karşılamıyor.

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak çalışması olan James Webb Uzay Teleskobu, astronomik gözlemler için güçlü yeteneklere sahiptir. 21 feet'in üzerindeki dev aynası, Hubble Uzay Teleskobu'ndan daha fazla ışık yakalayarak uzak ve eski gök cisimlerinin incelenmesine olanak tanıyor. Webb öncelikle kızılötesi spektrumda çalışıyor ve bu da kozmik bulutlara görünür ışıktan daha verimli bir şekilde nüfuz etmesini sağlıyor. Dış gezegenlerin atmosferlerini analiz edebilen, mevcut molekülleri ortaya çıkarabilen ve bu uzak dünyalara dair anlayışımızda devrim yaratabilen özel spektrograflar taşır.

Genel olarak, WASP-17 b'nin atmosferindeki kuvars parçacıklarının keşfi, James Webb Uzay Teleskobu'nun dikkate değer yeteneklerini ve evren hakkındaki bilgimizi ilerletmede dış gezegenleri incelemenin önemini vurgulamaktadır.

kaynaklar:

– Astrofizik Günlük Mektupları

– NASA, ESA, CSA, R. Crawford (STScI) Bilim: Nikole Lewis (Cornell Üniversitesi), David Grant (Bristol Üniversitesi), Hannah Wakeford (Bristol Üniversitesi)