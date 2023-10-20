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Webb Uzay Teleskobu Jüpiter'in Atmosferinde Yüksek Hızlı Jet Akımını Keşfetti

ByVicky Stavropoulou

Ekim 20, 2023
Webb Uzay Teleskobu Jüpiter'in Atmosferinde Yüksek Hızlı Jet Akımını Keşfetti

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in atmosferinde heyecan verici bir keşif yaptı; gezegenin ekvatorunun üzerinde yer alan ve 3,000 mil genişliğe yayılan yüksek hızlı bir jet akımı. Bu yeni özellik, Jüpiter'in çalkantılı atmosferinin katmanları arasındaki etkileşimlere ilişkin değerli bilgiler sağlıyor ve Webb teleskopunun benzersiz yeteneklerini vurguluyor.

İspanya'nın Bilbao kentindeki Bask Ülkesi Üniversitesi'nden Ricardo Hueso liderliğindeki araştırma ekibi, Webb'in Temmuz 2022'de çekilen Yakın Kızılötesi Kamerasından (NIRCam) elde edilen verileri kullandı. Teleskobun Imke de tarafından ortaklaşa yürütülen Erken Yayın Bilim programı Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden Pater ve Paris Gözlemevi'nden Thierry Fouchet, gezegenin çeşitli yüksekliklerindeki küçük özelliklerdeki değişiklikleri tespit etmek için farklı filtreler kullanarak 10 saatlik aralıklarla veya bir Jüpiter günü Jüpiter'in görüntülerini yakalamayı amaçladı. atmosfer.

Webb tarafından elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler, daha önce bulanık puslar olarak gözlemlenen net özellikleri ortaya çıkararak araştırmacıları şaşırttı. Ekip, Jüpiter'in hızlı dönüşünün yanı sıra bu özellikleri de takip ederek gezegenin atmosferinin dinamik doğasını daha iyi anladı. Spesifik olarak, rüzgar kesmelerini veya rüzgar hızlarının yükseklik veya mesafeye göre değiştiği bölgeleri tespit edebildiler ve yüksek hızlı jet akımını takip edebildiler.

Jüpiter'in atmosferi birden fazla katmandan oluşuyor ve Webb'in benzersiz görüntüleme yetenekleri, bilim adamlarının farklı yükseklikleri analiz etmesine ve jet akışını izole etmesine olanak tanıdı. Bu keşif, Jüpiter'in atmosferik dinamikleri hakkında değerli bilgiler sunuyor ve James Webb Uzay Teleskobu'nun güçlü gözlem yeteneklerinin bir kanıtı olarak hizmet ediyor.

kaynaklar:
-NASA
- California Üniversitesi, Berkeley
– Paris Gözlemevi

By Vicky Stavropoulou

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