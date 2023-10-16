James Webb Uzay Teleskobu, Ötegezegen WASP-17 b'nin Bulutlarında Kuvars Tespit Ediyor

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), ilk kez bir dış gezegenin bulutlarındaki kuvarsın kanıtını ortaya çıkararak çığır açıcı bir keşif yaptı. Söz konusu ötegezegen, WASP-17 b, Dünya'dan yaklaşık 1,300 ışıkyılı uzaklıkta bulunan F tipi bir yıldızın yörüngesinde dönen sıcak bir Jüpiter'dir. WASP-17 b bugüne kadar keşfedilen en büyük ve en şişkin ötegezegenlerden biri olarak biliniyor.

Birleşik Krallık'taki Bristol Üniversitesi'nden David Grant liderliğindeki araştırmacılar bu beklenmedik bulgu karşısında çok mutlu oldular. Grant şunları söyledi: “Heyecanlandık! Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan önceki gözlemlerden WASP-17 b'nin atmosferinde aerosoller olduğunu biliyorduk ancak bunların kuvarstan yapılmış olduğunu tahmin etmemiştik."

Ekip, WASP-17 b'nin iletim spektrumunu incelemek için Webb teleskopundaki Orta Kızılötesi Aleti (MIRI) kullandı. Gezegenin atmosferinin yıldız ışığı üzerindeki etkilerini analiz ederek, gezegenin bulutlarında kuvars varlığına işaret eden 8.6 mikronda belirgin bir özelliği tespit edebildiler.

WASP-17 b'nin bulutlarında kuvarsın keşfi önemlidir, çünkü bu, geçiş yapan bir dış gezegende ilk kez belirli bir bulut türünün tespit edilmesidir. Dünya'nın bulutlarında bulunan mineral parçacıklarının aksine, WASP-17 b'nin bulutlarındaki kuvars kristalleri kayalık bir yüzeyden kaynaklanmıyor, gezegenin atmosferinin içinde oluşuyor.

Bu buluş, dış gezegen atmosferlerinin bileşimi ve karmaşıklığı konusundaki anlayışımıza katkıda bulunuyor. Bilim insanları, dış gezegenlerdeki farklı bulut türlerinin özelliklerini inceleyerek bu uzak dünyaları şekillendiren süreçler ve koşullar hakkında değerli bilgiler edinebilirler.

kaynaklar:

– Astrofizik Günlük Mektupları

-NASA

Not: Bu yazı, kaynak makalede verilen bilgilere dayanılarak yazılmıştır ve orijinal kaynaktan doğrudan alıntılar içermemektedir.