Bilim Adamları Ötegezegenin Atmosferinde Kuvars Nanokristallerini Keşfediyor

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanan araştırmacılar, bir dış gezegenin atmosferinde dikkate değer bir keşifte bulundular. İlk kez, Dünya'dan 17 ışıkyılı uzaklıkta bulunan sıcak bir Jüpiter ötegezegeni olan WASP-1,300 b'nin yüksek irtifa bulutlarında kuvars nanokristalleri tespit edildi.

Birleşik Krallık'taki Bristol Üniversitesi'nden David Grant liderliğindeki araştırma ekibi, WASP-17 b'nin atmosferik bileşimini incelerken bu beklenmedik bulguyu elde etti. Gezegenin atmosferinde aerosol bulmayı bekliyorlardı, ancak bu aerosollerin kuvars parçacıklarından oluştuğunu gördüklerinde şaşırdılar.

Silikon ve oksijen açısından zengin mineraller olan silikatlar galaksinin her yerinde yaygın olarak bulunur. Dünya'nın, Ay'ın ve diğer kayalık gök cisimlerinin çoğunluğunu oluştururlar. Bununla birlikte, daha önce dış gezegen atmosferlerinde keşfedilen silikat taneleri, saf kuvars veya SiO2 değil, tipik olarak olivin ve piroksen gibi magnezyum açısından zengin silikatlardı.

Bu keşif, ötegezegen bulutlarının nasıl oluştuğuna ve geliştiğine dair mevcut teorilere meydan okuyor. Araştırmanın ortak yazarlarından Hannah Wakeford, magnezyum silikatları gözlemlemeyi beklediklerini belirtti. Ancak bunun yerine daha büyük silikat taneleri oluşturmak için gerekli olan “tohum” parçacıklarını buldular.

Ekip, James Webb Teleskobu'nu kullanarak WASP-17 b'yi yaklaşık 10 saat boyunca gözlemledi. Gezegen yıldızının önünden geçerken 1,275'in üzerinde orta-kızılötesi ışık ölçümü topladılar. Verilerde, bulutların magnezyum silikatlardan veya diğer yüksek sıcaklıktaki aerosollerden yapılmış olması durumunda beklenmeyecek şaşırtıcı bir özellik (8.6 mikronluk bir "çarpma") ortaya çıktı. Ancak bu özellik kuvarsın varlığıyla uyumludur.

WASP-17 b'nin atmosferinde tespit edilen kuvars kristalleri, Dünya'daki jeotlarda bulunanlara benzer şekilde altıgen prizmalar şeklindedir. Ancak inanılmaz derecede küçüktürler ve yalnızca 10 nanometre çapındadırlar. Dünya'nın bulutlarında bulunan mineral parçacıklarının aksine, bu kuvars kristalleri gezegenin atmosferinden kaynaklanır ve aşırı koşullar altında doğrudan gazdan oluşur.

Bu bulutların bileşimini anlamak, dış gezegeni bir bütün olarak anlamak için çok önemlidir. WASP-17 b gibi Sıcak Jüpiterler öncelikle hidrojen ve helyumdan, az miktarda da su buharı ve karbondioksit gibi diğer gazlardan oluşur. Silika kristallerinin keşfi, bu gezegenin çevresini şekillendiren farklı malzemelere dair değerli bilgiler sağlıyor.

Ötegezegenin bulutlarındaki kuvarsın kesin miktarı ve dağılımı belirsiz olsa da, araştırmacılar bulutların muhtemelen gezegenin etrafında dolaştığını düşünüyor. Daha sıcak gün tarafına ulaştıklarında buharlaşıp dağılırlar.

Bu çığır açıcı araştırma, ötegezegen atmosferlerinin incelenmesinde yeni kapılar açıyor, daha önce kabul edilen varsayımlara meydan okuyor ve kozmos hakkındaki bilgimizi genişletiyor.

kaynaklar:

– Bristol Üniversitesi

– NASA'nın Ames Araştırma Merkezi

– Goddard Uzay Uçuş Merkezi