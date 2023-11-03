Astronot Güvenliğini İyileştirme: Giyilebilir Cihazlar Uzayda Yönlendirme İpuçları Sunuyor

Astronotlar, Dünya yüzeyinin ötesine geçerken çok sayıda zorlukla karşı karşıya kalıyor ve mekansal yönelim bozukluğu, güvenlikleri açısından önemli bir risk oluşturuyor. Geleneksel olarak astronotlar bu sorunla mücadele etmek için yoğun bir eğitimden geçiyorlar. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Brandeis Üniversitesi'ndeki araştırmacılar çığır açan bir keşifte bulundular: Oryantasyon ipuçları sağlayan vibrotaktörlerle donatılmış giyilebilir cihazlar, eğitim programlarının etkinliğini artırabilir ve potansiyel olarak uzay yolculuğunu daha güvenli hale getirebilir.

Frontiers in Physiology dergisinde yayınlanan çalışmanın baş yazarı Dr. Vivekanand P. Vimal, uzun süreli uzay uçuşunun fizyolojik ve psikolojik stres etkenlerine yol açarak astronotları mekansal yönelim bozukluğuna daha duyarlı hale getirebileceğini açıklıyor. Bu durumda astronotlar, hayatları boyunca bağımlı oldukları iç sensörlerine artık güvenemezler.

Araştırmacılar, uzay uçuşu koşullarını simüle etmek için duyusal yoksunluk ve çok eksenli bir döndürme cihazı kullanarak deneyler yaptılar. Doğal duyularından mahrum kalan katılımcıların, vibrotaktörlerin vestibüler sistemlerinden gelen yanıltıcı ipuçlarını düzeltip düzeltemeyeceklerini ve bu ipuçlarına güvenmek üzere eğitilip eğitilemeyeceklerini belirlemeleri gerekiyordu.

Çalışmaya 10 katılımcı dahil edildi; 10'u rotasyon cihazı eğitimi aldı, 10'u vibrotaktörleri kullandı ve geri kalan XNUMX'u her ikisini de aldı. Eğitim, katılımcıları vestibüler duyularından ayırmayı ve bunun yerine vibrotaktörlere güvenmeyi amaçlayan görevleri içeriyordu. Katılımcılar, kollarına takılan ve denge noktasından uzaklaştıklarında titreşen vibrotaktörlere güvenirken göz bağı ve kulak tıkacı taktılar.

Sonuçlar, tüm grupların uzay uçuşu benzeri koşullarla karşılaştıklarında başlangıçta yönelim bozukluğu yaşadıklarını gösterdi. Ancak vibrotaktör takanlar, yalnızca eğitim almış olanlardan daha iyi performans gösterdi. Yalnızca eğitim alan grup çarpışmalar, denge kontrolü ve kazara dengesizlik ile mücadele ederken, eğitim ve vibrotaktör alan grup en iyi performansı gösterdi.

Katılımcılar Dünya analogunda olduğu gibi aynı düzeyde performans elde edemeseler de bu çalışma, giyilebilir cihazların uzay uçuşundaki potansiyelini vurgulamaktadır. Araştırmacılar, daha kapsamlı denemelerle bu cihazların astronotların diğer gezegenlere güvenli bir şekilde iniş yapmasına yardımcı olabileceğine ve uzay yürüyüşleri sırasında destek sağlayabileceğine inanıyor.

SSS

S: Uzaysal oryantasyon bozukluğu nedir?



C: Uzaysal oryantasyon bozukluğu, kişinin çevredeki ortama göre konumu ve hareketi ile ilgili yönelim veya farkındalık kaybı anlamına gelir.

S: Vibrotaktörlere sahip giyilebilir cihazlar nasıl çalışır?



C: Vibrotaktörlü giyilebilir cihazlar, bireylere yön bulma ipuçları sağlamak için titreşimi kullanır. Vibrotaktörler, kullanıcı denge noktasından uzaklaştığında titreyerek yönelimi ve dengeyi korumasına yardımcı olur.

Soru: Araştırmacıların yaptığı araştırmanın bulguları nelerdi?



C: Araştırma, vibrotaktör takan katılımcıların, yalnızca eğitim almış olanlardan daha iyi performans gösterdiğini gösterdi. Eğitim ve vibrotaktörlerin kombinasyonu en iyi sonuçları verdi.

S: Giyilebilir cihazlar uzay uçuşunda astronotlara nasıl fayda sağlayabilir?



C: Giyilebilir cihazlar, uzay uçuşu sırasında astronot güvenliğini artırma potansiyeline sahiptir. Diğer gezegenlere güvenli bir şekilde iniş yapılmasına yardımcı olabilirler ve uzay aracı dışındaki faaliyetler sırasında astronotlara destek olabilirler.

S: Uzay uçuşlarında giyilebilir cihazların gelecekteki olasılıkları nelerdir?



C: Daha sonraki denemelerde başarılı olduğu kanıtlanırsa, vibrotaktörlü giyilebilir cihazların uzay uçuşunda çeşitli uygulamaları olabilir ve bu da astronot güvenliğini ve performansını artırabilir.