Mars'a Yeni Bakışlar: Kızıl Gezegenin İç Kısmının Sırlarını Ortaya Çıkarmak

Çok önemli bir keşif, Mars'a düşen bir gök taşının çarpmasından kaynaklanan sismik dalgalar, bilim insanlarına Kızıl Gezegenin esrarengiz iç işleyişine dair yeni bir bakış açısı sundu. NASA'nın InSight iniş aracı, Mars'ın iç yapısının önemli ölçüde yeniden değerlendirilmesine yol açan verileri topladı. Bu çığır açan sismik bilgi, kompakt ve yoğun bir sıvı metalik çekirdeği çevreleyen, daha önce bilinmeyen bir erimiş kaya katmanını ortaya çıkardı.

Sismik veriler, Mars'ın çekirdeğini saran gizli bir erimiş kaya bölgesini açığa çıkarıyor. Bu açıklamadan önce, bilim insanları yalnızca çekirdeğin tepesinden seken ve ona asla nüfuz etmeyen sismik dalgaları gözlemlemişlerdi. Bu dalgaların davranışı, manto tabakasının (Mars'ın en dış kabuğu ile çekirdeği arasında yer alan kayalık tabaka) tabanında yaklaşık 90 mil kalınlığında erimiş bir silikat tabakasının varlığına işaret ediyordu. Bu inanılmaz bulgu, Mars'ın Dünya'dan farklı olarak çekirdeğini çevreleyen erimiş bir katmana sahip olduğunu gösteriyor.

Dahası, araştırmacılar Mars'ın çekirdeğinin boyutunu yeniden hesapladılar ve hacminin önceden tahmin edilenden yaklaşık %30 daha küçük olduğunu keşfettiler. Yaklaşık 2,080 mil çapındaki çekirdek, esas olarak demir ve nikelin yanı sıra kükürt, oksijen, karbon ve hidrojen gibi daha hafif elementlerden oluşuyor. Bununla birlikte, çekirdeğin bileşimindeki bu daha hafif elementlerin oranı önceki tahminlerden daha düşüktür; ağırlıkça yalnızca %9-15'tir.

Bu sismik atılımı tetikleyen göktaşı çarpması, 18 Eylül 2021'de Mars'ın Tempe Terra olarak bilinen dağlık bölgesinde meydana geldi. Çarpma, InSight'ın Elysium Planitia'daki konumunun Mars'ın karşı tarafında olmasına rağmen, 4.2 büyüklüğünde bir depreme neden oldu ve sol Yaklaşık 425 feet genişliğinde bir kraterin arkasında. Bu olay, sismik dalgaların gezegenin derin iç kısmına iletilmesi ve bilim adamlarının Mars'ın çekirdeğine dair benzersiz bilgiler elde etmelerine olanak sağlaması açısından çok önemliydi.

InSight misyonu, dört yıllık operasyonun ardından 2022 yılında NASA tarafından emekliye ayrılmış olsa da kalıcı bir miras bırakmaya devam ediyor. Değerli sismik kayıtları, Mars'ı şekillendiren karmaşık ve çok yönlü süreçler hakkında zengin bilgi sağladı. Bu verilerin devam eden analizi, Kızıl Gezegenin ilgi çekici iç kısmına dair anlayışımızı derinleştirmeyi vaat ediyor.

SSS:

Soru: Mars'a göktaşı çarpmasından kaynaklanan sismik dalgalar neyi ortaya çıkardı?

C: Bu sismik dalgalar, Mars'ın kompakt ve yoğun sıvı metalik çekirdeğini çevreleyen bilinmeyen bir erimiş kaya tabakasını ortaya çıkardı.

Soru: Bilim insanları Mars'ın çekirdeğinin boyutunu nasıl hesapladılar?

C: Bilim insanları Mars'ın çekirdeğinin boyutunu yeniden hesapladılar ve hacminin önceki tahminlere göre yaklaşık %30 daha küçük olduğunu ve çapının yaklaşık 2,080 mil olduğunu buldular.

Soru: Mars'ın çekirdeğinin bileşimi nedir?

C: Mars'ın çekirdeği esas olarak demir ve nikelin yanı sıra kükürt, oksijen, karbon ve hidrojen gibi daha hafif elementlerden oluşur.

S: InSight misyonu ne kadar süre çalıştı?

C: InSight misyonu, 2022'de NASA tarafından kullanımdan kaldırılmadan önce dört yıl boyunca faaliyet gösterdi.

Soru: Göktaşı çarpması Mars'ın hangi bölgesinde meydana geldi?

C: Göktaşı çarpması Mars'ın Tempe Terra olarak bilinen dağlık bölgesinde meydana geldi.

Soru: Göktaşı çarpması sismik dalgaları Mars'ın iç kısmına nasıl iletti?

C: Çarpma 4.2 büyüklüğünde bir depreme neden oldu ve sismik dalgaların çekirdeği de dahil olmak üzere Mars'ın derin iç kısmına nüfuz etmesine izin veren bir krater bıraktı.