Yeni Çalışma Grönland'ın Eriyen Buz Tabakasını Kurtarmak İçin Küçük Bir Fırsat Penceresi Öneriyor

Yakın zamanda yapılan bir araştırma iklim değişikliğine karşı mücadelede bir umut ışığı sağladı. Küresel sıcaklıklar artmaya devam ederken, Grönland ve Kuzey Kutbu'nu kaplayan buz tabakaları endişe verici bir hızla eriyor. Ancak araştırmacılar, işleri tersine çevirmek ve Grönland'ı kaplayan eriyen buz tabakasını kurtarmak için küçük bir fırsat penceresine sahip olabileceğimize inanıyor.

Grönland buz tabakası, tamamen erimesi durumunda deniz seviyelerini 20 feet kadar şaşırtıcı bir şekilde yükseltme potansiyeli nedeniyle önemli bir endişe kaynağı. Bunun dünyadaki kıyı bölgeleri için yıkıcı sonuçları olacaktır. Çalışma, erimeyi tamamen durduracak bir çözüm sunmasa da, belirli bir sıcaklık eşiği dahilinde harekete geçmenin iklim değişikliğinin bazı etkilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Önceki uyarılar, küresel sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin 3.6 Fahrenheit veya 2 Celsius üzerine çıkması durumunda Grönland buz tabakasının erime riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtmişti. Şu anda 2 Fahrenheit veya 1.1 Celsius'luk ısınmayı çoktan aştık. Ancak bu yeni çalışma, buz tabakasını kurtarmak için biraz daha hareket alanı olabileceğini öne sürüyor.

Araştırmaya göre Grönland buz tabakası sanıldığından daha dayanıklı. Sıcaklık 2 santigrat eşiğini aşarsa önümüzdeki birkaç bin yıl içinde geri dönüşü olmayan bir çöküş olasılığı hala mevcut olsa da, sıcaklıktaki hafif bir artış tam bir çöküşle sonuçlanmayabilir. Sıcaklık belirli bir zaman dilimi içinde tekrar düşürülebilirse, hasarı onarma ve potansiyel olarak buz tabakasını kurtarma şansı vardır.

Odak noktası sadece mevcut erime değil aynı zamanda gelecekte daha fazla erimenin önlenmesi olmalıdır. Şu anda tanık olduğumuz erime binlerce yıl önce harekete geçirildi ve gelecekteki erime, küresel sıcaklıkları 2 Santigrat eşiğinin altında tutabilme yeteneğimize bağlı olacak.

Bu çalışma iklim değişikliğiyle mücadelede bir umut ışığı sunuyor. Küçük fırsat penceresi dahilinde hareket ederek, eriyen buz tabakalarının etkilerini azaltabilir ve hassas kıyı bölgelerini yükselen deniz seviyelerinden koruyabiliriz.

kaynaklar:

-NASA

– [Araştırmacılar/kuruluş] tarafından yürütülen çalışma

– Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi.