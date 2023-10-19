Güney Afrika'daki Malvinoxhosan Biyobölgesinin Yükselişi ve Düşüşü

Earth-Science Reviews'da yayınlanan "Güney Afrika'daki Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Biyolojik Bölgesinin Yükselişi ve Düşüşü: Güney Kutbu'ndaki Erken-Orta Devoniyen Biyokrizlerine İlişkin Kanıtlar" başlıklı yeni bir çalışma, Erken-Orta Devoniyen Biyokrizleri sırasında deniz hayvanlarının neslinin tükenmesini araştırıyor. Orta Devoniyen dönemi. Bu dönem, daha sıcak bir iklim ve daha yüksek deniz seviyeleri ile karakterize edildi ve Güney Kutbu yakınında Gondwana adı verilen geniş bir kara kütlesi vardı.

Dr. Cameron Penn-Clarke liderliğindeki araştırmacılar, daha soğuk sularda yaşayan ve çeşitli kabuklu deniz hayvanlarını da içeren bir grup deniz hayvanı olan Malvinoxhosan biyotasının kökenini ve yok oluşunu anlamak için önemli miktarda fosil verisi topladı ve analiz etti. Gelişmiş veri analizi teknikleri sayesinde, antik kayalarda her biri deniz hayvanı türlerinin sayısında zaman içinde bir düşüş gösteren farklı katmanlar belirlediler.

Çalışma, Malvinoxhosan biyotasındaki düşüşün deniz seviyesindeki ve iklimdeki değişikliklerle ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. İklim ısındıkça, uzmanlaşmış, soğuk su Malvinoxhosan deniz hayvanları ortadan kayboldu ve yerlerini daha sıcak sulara adapte olmuş daha genel türler aldı. Değişen deniz seviyeleri, doğal okyanus bariyerlerini bozarak ekvator'a yakın bölgelerden gelen daha sıcak suların içeri akmasına ve daha sıcak su türlerinin kolonileşmesine yol açtı.

Malvinoxhosan biyotasının yok olması, biyolojik çeşitliliğin bir daha asla iyileşemediği kutup ekosistemlerinin çökmesine neden oldu. Araştırma, deniz seviyesindeki ve sıcaklıktaki değişikliklerin birleşik etkilerinin, bu yok oluş olayının ardındaki ana faktörler olduğunu öne sürüyor. Yaş çıkarımları eksik olduğundan, bu yok oluş olayının Erken-Orta Devoniyen dönemindeki diğer yok oluşlarla ilişkili olup olmadığı hala belirsizdir.

Çalışma aynı zamanda kutup ortamlarının ve ekosistemlerin deniz seviyesi ve sıcaklıktaki değişikliklere karşı savunmasızlığını da vurguluyor. Geçmişteki yok oluş olaylarını anlamak, günümüzde karşı karşıya olduğumuz mevcut biyolojik çeşitlilik krizine dair değerli bilgiler sağlayabilir.

kaynaklar:

– Yer Bilimleri İncelemeleri (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595