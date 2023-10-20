Kalça Cerrahisi Üzerine Yeni Araştırma Mükemmel Sonuçlar Gösteriyor

Waterford'daki UPMC Whitfield'da Dr. Karen Mullins ve Dr. David Filan tarafından yürütülen araştırma, kalça cerrahisi alanında çığır açan bulgularıyla tanındı. Ortopedi kalça cerrahı Bay Patrick Carton tarafından İngiltere'deki uluslararası bir spor hekimliği konferansında sunulan araştırma, kronik kalça yaralanmalarında anahtar deliği ameliyatının olumlu etkilerine odaklandı.

Çalışma, kalça ekleminin top ve yuva bileşenlerinde kemik birikmesinden kaynaklanan mekanik bir sorun olan kalça sıkışmasını inceledi. Bu durum sıklıkla labral yırtıklara, kıkırdak hasarına ve artmış osteoartrit riskine yol açar. Hastalar tipik olarak kasıkta sertlik, çıtırtı ve bıçak saplanır gibi ağrıların yanı sıra kalçada ve sırtın alt kısmında kalıcı ağrılar hissederler.

Araştırma ayrıca kalça yuvasının çok sığ olduğu kalça displazisinden kaynaklanabilecek ek komplikasyonları da vurguladı. Bu gibi durumlarda, hastalara total kalça protezi veya pelvisin cerrahi olarak kırılmasını ve kalça yuvasının yeniden yönlendirilmesini içeren peri-asetabuler osteotomi (PAO) gerekebilir.

Ancak çalışma, Bay Patrick Carton'ın UPMC Whitfield'daki ileri cerrahi tedavisinin daha az invaziv bir seçenek sunduğunu gösterdi. Bu teknik, problemli kemiğin çıkarılmasını ve kalça stabilitesini koruyarak eklem dokusunun onarılmasını içerir.

Manchester'daki İngiliz Spor ve Egzersiz Tıbbı Derneği (BASEM) konferansında Dr. Karen Mullins tarafından sunulan çalışmanın sonuçları, bu prosedürün etkinliğini ortaya koydu. 10 yıl sonra ameliyat edilen hastaların %90'ında total kalça protezi veya PAO'ya ihtiyaç duyulmadı. Hastalar ayrıca ağrı ve günlük aktivitelerde önemli iyileşmelerin yanı sıra sonuçlarından yüksek düzeyde memnuniyet bildirdiler.

Bay Carton, hastalara ve sporculara büyük kalça ameliyatlarına invaziv olmayan alternatifler sunmada bu bulguların önemini vurguladı. Kalça koruma tekniklerinin, kalça artriti de dahil olmak üzere çeşitli kalça rahatsızlıklarının tedavisinde başarılı olduğunu kanıtladığını açıkladı.

Sonuç olarak, kalça cerrahisi üzerine yapılan bu araştırma, kronik kalça yaralanmalarının tedavisinde anahtar deliği cerrahisinin olumlu etkisini ortaya koymuştur. Bulgular, total kalça protezi gibi daha invaziv prosedürlere umut verici bir alternatif sunuyor ve hastalara daha iyi ağrı giderme ve fonksiyonel sonuçlar sunuyor.

kaynaklar:

– Dr Karen Mullins, Dr David Filan, Bay Patrick Carton