Su Gözlem Uydusu, Kaliforniya Kıyısı Açıklarında Isınan Okyanus'u Yakaladı

NASA ve Fransız uzay ajansı CNES arasındaki işbirliği, El Niño da dahil olmak üzere okyanus özelliklerini benzeri görülmemiş ayrıntılarla ölçebilen Yüzey Suyu ve Okyanus Topografyası (SWOT) uydu misyonunu geliştirdi. Uydunun Ka-bant Radar İnterferometresi (KaRIn) cihazı, kıyı şeridine yakın deniz yüzeyi yüksekliklerini ölçerek araştırmacılar ve tahminciler için değerli bilgiler sağlama yeteneğine sahiptir.

Periyodik bir iklim olgusu olan El Niño, Amerika'nın batı kıyısı boyunca daha yüksek deniz seviyeleri ve daha sıcak okyanus sıcaklıkları ile karakterize edilir. Gelişmekte olan El Niño'dan gelen ılık okyanus suları, kalıcı bir deniz ısı dalgasıyla etkileşime girerek doğu Pasifik Okyanusu kıyı şeridi boyunca kuzeye doğru kayıyor. Bu sıcak sular son zamanlarda Hilary Kasırgasının gelişimini etkiledi.

SWOT uydusunun ağustos ayında ABD'nin Batı Kıyısı açıklarındaki deniz yüzeyi yüksekliklerini görselleştirmesi, kırmızı ve turuncu renkle ortalamanın üzerindeki yükseklikleri, daha sıcak suyu belirtirken, mavi ve yeşil renkle ortalamanın altındaki yükseklikleri gösteriyor. Su ısındıkça genişlediğinden, suyun sıcak olduğu yerlerde deniz seviyeleri daha yüksek olma eğilimindedir.

SWOT uydu misyonu tarafından yapılan ölçümler, gezegenin okyanuslarının, tatlı su göllerinin ve nehirlerinin kapsamlı görüntülerini sağlıyor. SWOT tarafından toplanan veriler, El Niño gibi olayların gelişimi ve ilerleyişini inceleyen araştırmacılar ve tahminciler için çok değerli olacaktır. Eylül ayı görünümünde, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi önümüzdeki kış için %70'in üzerinde bir şansla güçlü bir El Niño öngörüsünde bulundu.

El Niño aynı zamanda ekvatoral ticaret rüzgarlarının zayıflamasıyla da ilişkilidir ve ABD'nin güneybatısındaki bölgeye daha serin ve yağışlı koşullar getirebilir, Endonezya ve Avustralya gibi Batı Pasifik'teki ülkelere ise kuraklık getirebilir.

kaynaklar:



– NASA/Jet Tahrik Laboratuvarı



– JPL/NASA (https://phys.org/news/2023-09-water-watching-satellite-ocean-california-coast.html)