Ay'ın Soğuk Bölgeleri Daha Önce Düşünüldüğünden Daha Genç ve Daha Az Su Buzu İçeriyor

Yeni araştırmaya göre, kalıcı gölgeli bölgeler (PSR'ler) olarak bilinen aydaki soğuk bölgeler, içinde bulundukları kraterlerden daha genç ve muhtemelen daha önce inanılandan daha az su buzu barındırıyor. PSR'ler, astronotlar tarafından yaşam destek sistemleri ve roket yakıtı üretmek için kullanılabilecek bol miktarda su buzu rezervuarları olarak kabul edildiğinden, gelecekteki aya iniş görevlerinde büyük ilgi görüyor.

Yeni çalışma, PSR'lerin en fazla 3.4 milyar yaşında olduğunu ortaya koyuyor; bu da onların, bulundukları 4 milyar yıllık kraterlerden daha genç olduklarını gösteriyor. Bu, aydaki su buzu birikintilerine ilişkin mevcut tahminlerin aşağı doğru revize edilmesi gerektiğini gösteriyor.

Arizona'daki Gezegen Bilimi Enstitüsü'nden Norbert Schörghofer liderliğindeki araştırmacılar, ayın 4.5 milyar yıl önceki oluşumundan itibaren evrimini izlemek için simülasyonlar gerçekleştirdi. Bu simülasyonlar, ayın yaklaşık 4.1 milyar yıl önce dönme ekseninde büyük bir yeniden yönelim yaşadığını ve bunun sonucunda kuzey ve güney kutuplarının yakınında PSR'lerin oluştuğunu gösterdi. Ancak o dönemdeki yüksek eğimler tüm buz birikintilerinin kaybına yol açacaktı.

Sonuç olarak, bu PSR'lerde saklanan donmuş su miktarının önceden tahmin edilenden daha az olması muhtemeldir. Bilim insanları özellikle ayın güney kutup bölgesiyle ilgileniyor; burada kullanılabilir su da dahil olmak üzere çok sayıda uçucu madde bulunduğuna inanıyorlar.

Hindistan'ın Chandrayaan-3 robotik iniş-gezici ikilisi gibi gelecekteki ay görevleri, ayın güney kutbunu keşfetmeyi ve donmuş su izlerini aramayı amaçlıyor. Bu misyonlardan elde edilecek bulgular, aydaki su kaynaklarına ilişkin anlayışımıza katkıda bulunacak.

Sonuç olarak, bu yeni çalışma, Ay'ın kalıcı olarak gölgede kalan bölgelerindeki su buzu birikintilerine ilişkin tahminlerimizi yeniden değerlendirme ihtiyacını vurguluyor. Bulgular bu alanların jeolojik geçmişine ışık tutuyor ve gelecekteki keşifler ve ay kaynaklarının kullanımı için çıkarımlar sağlıyor.

Kaynak: 13 Eylül 2021'de Science dergisinde yayınlanan makale.