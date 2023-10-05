NASA'nın OSIRIS-REx'i Nadir Asteroit Örneğiyle Dünya'ya Dönüyor

NASA'nın OSIRIS-REx misyonu, nadir asteroit örneğiyle birlikte başarıyla Dünya'ya geri döndü. Uzay aracı, Ekim 2020'de asteroit Bennu'nun örneğini topladı ve daha fazla analiz için Dünya'ya teslim edilmesi heyecanla bekleniyor.

Numune iade kapsülü, iki yıllık bir yolculuğun ardından 24 Eylül'de Bennu'dan serbest bırakıldı. Uzay aracının kameraları, kapsülün ve nadir kargosunun Dünya'ya doğru ilerlediğini gösteren yayını kaydetti. Kapsül, Dünya atmosferine 44,500 km/saat (27,650 mil/saat) hızla girdi ve hızını azaltmak için paraşütleri yerleştirdi. 18 km/saat (11 mil/saat) azaltılmış hız ile güvenli bir şekilde indi.

Misyonun zorlukları da vardı. Kapsül başlangıçta iniş paraşütünü açmadan önce hızını düşürmek için bir paraşüt paraşütü yerleştirdi. Görev ekibi, drogue paraşütünün devreye girdiğine dair hemen onay alamadıkları için endişeliydi. Ancak nihayet ana paraşütün düzgün bir şekilde açıldığını duyduklarında ekip üyeleri arasında rahat bir nefes aldılar ve yoğun duygular yaşadılar.

Asteroit Bennu'dan alınan numunenin geri dönüşü bilim insanları açısından önem taşıyor. Bennu, en yaygın tür olan karbonlu bir asteroittir ve Güneş Sisteminin oluşumuna ışık tutabilecek uçucu buzlar içerir. Bilim insanları Bennu'dan alınan numunenin uçucu maddeler, organik bileşikler ve erken Güneş Sisteminden kalma saf karbon içereceğini umuyor.

Örnekler dünya çapındaki farklı araştırmacılara dağıtılacak. Bazıları NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ndeki Astromateryal Araştırma ve Keşif Bilim Müdürlüğü'nde analiz edilecek, diğerleri ise Japonya'nın Dünya Dışı Örnek Küratörlüğü Merkezi'ne gönderilecek. Bu örnekler, erken Güneş Sistemi'ne ve yaşamın kökenlerine ışık tutacak.

Bilim insanları, yaşamın kökeni, güneş sisteminin tarihi ve OSIRIS-REx tarafından toplandığından bu yana örneğin nasıl değiştiğine ilişkin önemli soruları yanıtlamak için Bennu'dan alınan örnekleri incelemek için yıllarını harcayacak. Numunenin başarılı bir şekilde geri dönüşü, görev için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor ve ekibe başarı ve memnuniyet duygusu getiriyor.

Kaynaklar: NASA