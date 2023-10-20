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NASA'nın Moon Rover Prototipi Ay Engeli Kursunu Tamamladı

ByRobert Andrew

Ekim 20, 2023
NASA'nın Moon Rover Prototipi Ay Engeli Kursunu Tamamladı

NASA'nın yeni ay gezgini prototipi VIPER (Kutup Keşif Gezicisini Araştıran Uçucu Maddeler), ay yüzeyinin engebeli arazisini simüle eden engelli bir parkuru başarıyla tamamladı. Gezicinin Kasım 2024'te SpaceX Falcon Heavy roketiyle Ay'ın güney kutbuna fırlatılması planlanıyor.

NASA'nın Cleveland'daki Glenn Araştırma Merkezi'ndeki mühendisler, VIPER'in hareket kabiliyetini test etmek için büyük kayalar, dik yamaçlar ve derin kraterlerden oluşan simüle edilmiş bir ay ortamı yarattı. Gezici, ayın güney kutbuna yakın bir dağ olan Mons Mouton'a inecek ve yaklaşık 100 günlük görevi sırasında gelecekteki Artemis programı iniş yeri seçimi için ay ortamını karakterize etmekle görevlendirilecek.

NASA, gezicinin ay yüzeyinde karşılaşacağı potansiyel zorlukların üstesinden gelme yeteneğini gösteren son hareketlilik testlerinin bir videosunu paylaştı. Testler dik yokuşlarda manevra yapmayı, kraterleri geçmeyi ve bataklık benzeri toprakta gezinmeyi içeriyordu. Bu testlerin başarıyla tamamlanması, VIPER'in ayın engebeli arazisini keşfetmek için iyi donanıma sahip olduğunu gösteriyor.

NASA'nın Ay'da kalıcı bir yerleşim kurmayı amaçlayan Artemis programının bir parçası olarak VIPER, Ay'da uzun süreli kalışları desteklemek için su ve diğer kaynakların çıkarılabileceği yerlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. VIPER misyonu ayrıca aydaki donmuş suyun ve diğer uçucu maddelerin kökenlerini, milyarlarca yıl boyunca korunmalarını ve ay toprağından kaçışlarını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeki mühendisler ayrıca VIPER'in son bilim aracı olan Yeni Araziyi Keşfetmek için Regolith Buz Matkapını (TRIDENT) de test etti. TRIDENT, ay yüzeyinin üç feet altına kadar olan toprak parçalarını çıkarmak için kullanılacak döner darbeli bir matkaptır. Bu cihaz, Ay toprağının gücü, yoğunluğu ve sıcaklığı hakkında değerli veriler sağlayacak.

VIPER'in hareketlilik testlerinin başarıyla tamamlanması ve nihai bilim aracının entegrasyonu, NASA'yı ayın güney kutbunun gizemlerini çözmeye ve gelecekteki ay keşiflerinin önünü açmaya bir adım daha yaklaştırıyor.

kaynaklar:
– NASA'nın VIPER ay gezgini Ay'a iniş aracından ayrılırken deneme yapıyor (video)
– NASA/Ames Araştırma Merkezi
– NASA/Glenn Araştırma Merkezi
– NASA/Robert Markowitz
– NASA yetkilileri

By Robert Andrew

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